El voto a la Cámara de Representantes define el futuro próximo de Santander

A solo dos semanas de cumplirse la primera jornada electoral de este semestre, en la que, el 13 de marzo, se elegirá a los miembros del Congreso de la República, hay que hacer un llamado especial a los santandereanos para que, como debe ocurrir siempre, se esfuercen por hacer de esta una decisión lo más consciente posible, tanto para escoger a los senadores, cuya circunscripción es nacional, como para seleccionar a los representantes a la cámara, que tienen un origen departamental, por lo que deberán ser quienes con mayor énfasis defiendan y promuevan los intereses regionales y hagan valer la voz de Santander en las altas esferas tanto del ejecutivo como del legislativo.

El deterioro avanzado que ha sufrido el ejercicio mismo de la política en Colombia, no solamente como consecuencia de la corrupción que vicia toda acción administrativa, sino de la dinámica proselitista en sí, ha degradado las corporaciones al punto de que sin remedio se hundieron en las últimas posiciones de credibilidad y respetabilidad en el criterio de los colombianos de las últimas décadas. Tenemos frente a nosotros una nueva oportunidad de comenzar un proceso constructivo orientado hacia la modificación de una realidad tan deplorable e inconveniente, en particular si queremos aportar nuestro voto a la mejora de las condiciones de vida del país y, sobre todo, del departamento.

No olvidemos que quienes ganen las curules de Santander en la Cámara de Representantes serán nuestros voceros, nuestros agentes políticos y de su acción dependerán no sólo pequeños asuntos, sino los más grandes intereses, proyectos, programas, inversiones, orientaciones sobre materias cruciales, como lo son hoy el problema minero de Santurbán y otros aspectos relacionados con los recursos del departamento en áreas ambientales, económicas, culturales, de seguridad, de educación, de comercio, de industria, etc. Por eso no debemos olvidar que de la calidad profesional, ética, intelectual, moral de estos futuros congresistas depende en buena medida nuestro inmediato futuro regional.

Por eso es de la máxima importancia, en primer lugar que acudamos a las urnas a cumplir el libérrimo deber de votar en el sentido que cada uno quiera hacerlo, como se lo indiquen su ideología o sus preferencias políticas, pero ojalá que siempre, sobre las consideraciones personales o sobre los intentos de manipulación del voto que sufren muchos, cada uno evalúe con todo detalle a los candidatos y vote en el sentido en que considere que más conviene al país y a Santander.