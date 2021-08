En basuras y reciclaje, caminamos en contravía de la historia

Ahora que Bucaramanga, su área metropolitana y una decena de municipios de Santander afrontan la crisis ocasionada por el cierre de El Carasco y la incapacidad e irresponsabilidad de nuestros gobernantes en lo que atañe a encontrar una solución a largo plazo para el tema de basuras, ha vuelto a ponerse sobre la mesa el tema del reciclaje, que es otra de las grandes deudas que tienen tanto los gobernantes con sus ciudadanos, como los ciudadanos mismos con cada uno de sus municipios.

En efecto, más allá de promesas o tibios intentos que terminaron en nada, el reciclaje nunca se propuso como una política seria en Bucaramanga ni en su área metropolitana, tanto menos como un proyecto que, más allá de los períodos, sirviera para educar a varias generaciones consecutivas de niños en el sentido y las maneras adecuadas de reciclar, al tiempo que se establecía un sistema de largo plazo de recolección del reciclaje que saliera de las casas, así como las formas en que se iba a procesar para aprovechar todo lo que se recogiera por esta vía alternativa y ecológica.

Hoy reciclamos sólo el 3% y no podemos aspirar a que en el corto plazo lleguemos a mucho más, porque esas metas se alcanzan con grandes inversiones en tiempo y en equipo, gente, organización y educación, cuando menos, para que logremos insertar en la comunidad la idea del reciclaje, no como una obligación, sino como el resultado de una concientización ecológica y ambiental. Hoy, lo que separan las pocas familias que reciclan en el área, se desaprovecha en buena medida, porque no existen ni los canales establecidos de disposición y recolección, ni el suficiente equipo humano para procesar lo que se recauda, ni el compromiso institucional para aprovechar y reutilizar ese material.

Hace décadas el mundo, no solo los países desarrollados, tiene múltiples formas de reciclar y de aprovechar la basura, mediante procesos que logran regresar en beneficio ambiental estos desechos, mientras nosotros caminamos hacia atrás en ambas materias: ni resolvemos el problema de la basura, para disponerla o aprovecharla; ni impulsamos una política de reciclaje que, al menos, nos dé tiempo y alivio para llegar a una solución con el material orgánico y otros residuos no reciclables. Vamos en contravía de la historia en estas materias y las pruebas las tenemos por estos días, en toneladas de basura acumuladas en las aceras del área metropolitana.