Hay dos realidades que no se pueden desconocer en Colombia: una desigualdad social dolorosa, que crece día a día, y un derecho a la protesta, que ha sido protegido desde la Constitución misma. Por eso, cuando hace un mes inició una gran protesta nacional para rechazar una propuesta de Reforma Tributaria que golpeaba económicamente a un país ya golpeado en su médula por un año de pandemia, esta tenía una razón válida de ser. Pero esta validez de la protesta ha desaparecido por completo hoy, cuando a los justos reclamos de los manifestantes los ha reemplazado el bloqueo de vías, la destrucción de los sistemas masivos de transporte, la quema de bancos, la destrucción de bienes públicos y privados, el cierre de peajes, y lo más absurdo de todo: el asesinato de personas de forma indiscriminada.

El pasado viernes, cuando se cumplía un mes del paro nacional, se registraron 11 homicidios en Cali, en Bogotá fueron tomados buses de Trasmilenio y vandalizados, en Popayán incendiaron la Alcaldía y quemaron vehículos que estaban apostados en los patios de tránsito, mientras en Bucaramanga la autopista que une con Floridablanca se convirtió en el escenario de una batalla campal entre manifestantes y el Esmad, que obligó a suspender el servicio de Metrolínea y dejó el corredor vial completamente bloqueado por varias horas. Por fortuna en nuestros municipios no se registraron víctimas, aunque la noche cerró con la quema de una sucursal del banco AV Villas en el Barrio San Alonso.

Mientras todo esto sucede, las pérdidas por el paro en todo el país ascienden a más de 10,5 billones de pesos, empresas insignes de la región están al borde de irse a la quiebra y los comerciantes ya no pueden sostener por más tiempo sus locales cerrados, viviendo cada día frente a la incertidumbre de que la marcha pacífica se transforme al llegar la noche en una ola de destrucción de sus vitrinas.

Este círculo de odio y violencia en el que entró el país solo nos llevará al abismo. Nadie discute la validez de muchos de los reclamos que hoy se hacen. Pero no se logrará más empleo destruyendo el empleo, no se obtendrá más y mejor educación negándoles a los estudiantes hoy la posibilidad de regresar a las aulas. No será posible tener un país con mejores ingresos para todos, que nos permitan saldar la deuda histórica con los más pobres, destruyendo el sistema productivo y sumando aún más pobres a la realidad de Colombia, que es lo que quedará si se insiste en bloquear la salida y entrada de alimentos y productos, en todo el país.

Es hora de hacer un llamado a la sensatez. No tiene ya ningún sentido persistir en el llamado a un paro nacional que nos va a llevar a todos los colombianos al abismo.

Es el momento de llegar acuerdos claros y concretos con el Gobierno nacional y el Comité del Paro, para establecer mesas permanentes de diálogos, que permitan avances en temas urgentes y concretos, que puedan ponerse en marcha de forma rápida. Pero insistir en lo que estamos no hará más que incitar cada día a más y mayores violencias, hasta que ya no podamos pararlas más.