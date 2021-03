Poco a poco, la angustia en la que vivimos todos los colombianos el último año por cuenta de la pandemia del COVID-19 se empieza a convertir en ilusión, al ver las imágenes del personal médico y los adultos mayores de 80 años recibiendo las vacunas. Saber que las tan anheladas dosis empiezan a llegar a los más vulnerables nos emociona, pues es la garantía de que el virus no seguirá llevándose a los que más amamos; no obstante, el ritmo al que se está dando esta vacunación hace prever que aún faltan muchos meses para que estas dosis sean aplicadas a todos los colombianos que lo requieran. Con corte al pasado jueves, se habían aplicado 589.508 vacunas en todo el territorio nacional, a personas clasificadas en la fase 1. En Santander fueron 22.062 dosis aplicadas a ese día. A este ritmo, el Gobierno aspira haber aplicado la primera dosis de vacunas a un millón de personas al terminar este mes.

Mientras se avanza en Colombia en las etapas dispuestas, naciones como Estados Unidos ya han logrado que la vacuna se aplique de manera masiva en droguerías, parqueaderos, centros de convenciones y centros comerciales. En la noche del jueves, el presidente Joe Biden anunció que para el 1 de mayo la vacuna contra el COVID-19 debería estar ya a disposición de todos los adultos de ese país. Chile, por su parte, se convirtió en la nación del mundo que lidera la vacunación, con 4,5 millones de personas vacunadas, gracias a una estrategia temprana de negociación.

Es indiscutible el trabajo que desde el Ministerio de Salud se ha hecho para lograr cubrir las metas de vacunación que requiere el país. Pero el mundo avanza más rápido que nuestro país, y es hora de que se empiece a abrir la posibilidad de que el sector privado entre a reforzar la aplicación y distribución de dosis. Por esta razón, es necesario que desde el Ministerio de Salud se avance en establecer los requisitos bajo los cuales se llevará a cabo esta participación del sector privado en la aplicación de las vacunas.

Nuestra geografía, las fallas en las bases de datos y la no cobertura de muchas personas por el sistema de salud hará que sin duda lograr la vacunación masiva sea una tarea difícil en el corto tiempo. Por eso se requieren más manos para lograr la mayor población vacunada en el menor tiempo posible. Eso sí, el Gobierno deberá ser muy claro en los requisitos que deben cumplir las empresas privadas que quieran ser parte de este proceso, para que no termine, por el contrario, siendo una barrera de acceso a la vacuna para quienes no tengan la capacidad adquisitiva.

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha dicho que tal vez al iniciar el segundo semestre se abrirá esta posibilidad de participación del empresariado en la vacunación. Esperamos que estas buenas noticias lleguen pronto.