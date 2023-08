Es importante identificar a los demagogos

Al ver que los candidatos a las alcaldías del departamento se cuentan por centenas y los que aspiran a los concejos, por miles, además de los que hacen campaña por la Gobernación y la Asamblea, es muy fácil entender que la competencia entre todos ellos por conquistar el voto de opinión requerirá de un gran esfuerzo de quienes ya son oficialmente aspirantes a esos cargos y curules. Muchas cosas preocupan frente a este panorama, pero, además de las tensiones que se dan en las campañas, está el que desde hace años se ha llamado el promeserismo.

Entre más numerosa y más reñida sea la competencia, y entre más nos acerquemos al momento decisivo sin tener claridad de cuál será su desenlace, los candidatos acudirán con más facilidad e irresponsabilidad a las vanas promesas, que no es otra cosa que decirle a cada comunidad exactamente lo que quiere oír, sin importar que esto sea del interés de hipotético futuro mandatario o, aún más, sin que importe que lo que se anuncia sea completamente imposible. El parque, el puente, el colegio, la vía, el puesto de salud, cualquier obra o programa que sea una sentida aspiración popular, será prometida irresponsablemente.

Hace solo unos días este diario hizo un recuento de las promesas que durante los últimos años les incumplieron a los ciudadanos y, al consultar con la comunidad, rápidamente nos acercamos a 200 expectativas creadas por candidatos y funcionarios, que nunca se realizaron. Pequeñas obras de infraestructura en los barrios, pavimentación de vías, alumbrado, mejoras en la prestación de servicios públicos, cubrimiento de transporte, todo quedó en palabras y en decepción para miles de ciudadanos que, poco a poco, por burlas como estas, pasan a sumar en las cuentas de la abstención en Colombia.

En las normas existe la revocatoria del mandato para quienes incumplen sus compromisos y sus programas de gobierno, pero el engorroso y costoso proceso hace prácticamente imposible que por esta vía se pueda corregir la vieja manía del promeserismo. Le queda a la comunidad ponerse en pie frente a aquellos que alegremente aseguran que harán lo que no es posible, o lo que no tienen la intención de ejecutar nunca, para que sea el voto del próximo 29 de octubre el que detenga a estos demagogos y les cierre el paso, para que no siga sucediendo que unos avivatos ganen acceso a los fondos del Estados, mientras los ciudadanos solo ganan más motivos para decepcionarse de la democracia. Infórseme y vote bien.