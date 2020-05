Es imprescindible cumplir las expectativas de la nueva emergencia económica

Expidió el presidente Iván Duque su paquete de auxilios en el marco de una nueva emergencia económica con la que su gobierno intenta dar la mano del Estado a personas y empresas que, en virtud del aislamiento preventivo obligatorio, han tenido que cerrar sus puertas, despedir trabajadores o suspender sus labores, a la espera de que las circunstancias cambien y regresemos a la normalidad.

Las medidas gubernamentales tienen ese objetivo y por esa razón el Presidente busca, según sus propias palabras, “subsidiar el equivalente al 40% de un salario mínimo de todos los trabajadores de las empresas de nuestro país que hayan tenido una disminución de mínimo el 20% en su facturación”. Otro de los anuncios se relaciona con el pago de impuesto de renta, sobre el que determinó aplazar para finales de año el pago que debía hacerse en mayo, “con el fin de oxigenar el flujo de caja”.

Como razones para justificar las nuevas medidas contenidas en esta nueva emergencia económica, el presidente Duque aseguró que hay crisis de demanda, empleo, inversión, flujos de capital y del valor de materias primas, por lo que se jugó a fondo para tratar de respaldar, según él hasta donde el Estado colombiano está en capacidad de hacerlo, a las pequeñas, medianas y grandes empresas, con la mirada puesta en que se alivie de inmediato la economía y se propicien las mejores condiciones para la reactivación plena, una vez se superen las innumerables contingencias que se han derivado de la lucha contra el coronavirus.

Las medidas que ha tomado el Gobierno, por supuesto, ayudan tanto a la economía en general, como a los empresarios y las familias de los trabajadores en particular, aunque hay al menos dos observaciones que inmediatamente se hicieron al respecto: por una parte, algunos voceros gremiales e incluso congresistas, señalaron que son insuficientes y, por otra parte, el grueso de la opinión nacional piensa que, aunque no se llegue hasta el nivel que se necesita, lo deseable es que lo que se acaba de anunciar se cumpla y que el dinero llegue pronta y efectivamente hasta las manos de los millones de colombianos que lo necesitan con urgencia. De no cumplirse lo que se prometió, se podría desequilibrar el delicado punto de balance en el que nos encontramos actualmente entre la reactivación gradual de la economía y el mantenimiento del hasta ahora exitoso control a la pandemia.

Sin duda el gobierno Duque ha hecho grandes anuncios de apoyo a diversos sectores en esta pandemia. Ahora lo que se necesita es que se empiecen a hacer realidad, pues las necesidades son apremiantes y el tiempo, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, es ya muy corto.