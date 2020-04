Como lo denunció Vanguardia hace dos días, un creciente número de bumangueses, especialmente residentes en los barrios de los sectores más pobres de la ciudad, están desconociendo el aislamiento preventivo obligatorio y no necesariamente porque sus apremios económicos los lleven a la calle, como es sabido y explicable que ocurra con varias familias. En este caso, la referencia se hace a quienes salen de sus casas a reuniones informales de decenas de personas, juegos en las áreas deportivas, incluso fiestas de nutrida asistencia o misas en los garajes de algunas residencias, que fue lo que conocieron nuestros reporteros.

Estas conductas están indicando varias circunstancias, todas preocupantes, como que las personas, quizás por ver que las cifras de contagiados y decesos en el área metropolitana y el departamento aún son bajas, han creído que la medida del confinamiento es exagerada, lo que demuestra que es necesario reforzar cuanto antes los mensajes más de índole pedagógico que represivo a estas personas, para que entiendan que si deciden salir o reunirse en sitios cerrados, esas cifras que ahora los tranquilizan, van a empeorar y vamos a caer en una situación incontrolable de contagio y muerte que, además, no solo los va a tocar a ellos mismos y sus familias, sino a toda la ciudad y los municipios vecinos.

Pero, además de esta dinámica que se da en los barrios, está sucediendo también que las personas que salen a los centros de las ciudades o a los centros comerciales en los días que tienen autorización para ello, también están comenzando a relajar sus medidas de protección y actúan de forma irresponsable, por ejemplo, al no observar la distancia mínima requerida para evitar contagio, o no usar el tapabocas. Por otra parte, se ha denunciado que algunos lugares de comercio autorizados, también están cambiando sus medidas iniciales, como la de no permitir congestión al interior de sus establecimientos, por lo que cada vez se ve un mayor número de personas en estos sitios de obligatoria asistencia para adquisición de víveres.

Ni la gente puede cansarse de mantenerse en sus residencias, ni las autoridades pueden olvidar que es imperioso mantener el orden en el confinamiento, repetimos, con pedagogía intensa, pero también, cuando se haga imprescindible, con autoridad. La relativa tranquilidad que hasta ahora hemos vivido al ver nuestra región y ciudades poco castigadas por la pandemia, puede convertirse muy rápidamente en una tragedia si no mantenemos la conciencia y la disciplina que hasta ahora hemos observado.