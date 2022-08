Es una vergüenza lo ocurrido con la ‘Mujer De Pie Desnuda’ de Botero

Entre el abandono oficial, las inclemencias climáticas y el abuso de la ciudadanía, la escultura de Fernando Botero, que el municipio de Bucaramanga adquirió por dos mil 500 millones hace más de una década, se deshace frente a los ojos de todos, en un proceso infame que no solo ha ido desgraciando la obra maestra, sino que demuestra de manera incontrovertible el desconocimiento, y como consecuencia de este, el desprecio que los bumangueses mayoritariamente sienten por el arte.

Tener en el parque Guillermo Sorzano una bella obra de Botero debía mover no solo la admiración por el maestro y la apreciación del arte escultórico, sino que debió causar de inmediato la reacción protectora de la ciudadanía sobre una producción de esta dimensión física y plástica, pero no fue así: la verdad es que ‘La Mujer de Pie Desnuda’ nunca fue siquiera respetada y no solo porque se le conozca desde el primer día con el prosaico mote de ‘la gorda’, sino porque la han agredido con ácido, la han rayado con elementos metálicos punzantes, le han untado pegante para usarla como superficie para poner avisos, la han pintado con aerosoles de varios colores, le han arrojado pintura, piedras y hasta una papa bomba que estalló sobre su zona pélvica.

Pero si la gente de todas las edades y condiciones se ha ensañado con la escultura, no es mejor lo que ha ocurrido con las sucesivas alcaldías que han visto y sabido de los daños que tanto las agresiones ya mencionadas le causaron, sino el efecto altamente nocivo que ha hecho la intemperie sobre la obra, sin que hayan tomado ninguna medida efectiva, ni en lo preventivo, ni en lo restaurativo, ni en las labores de mantenimiento de la misma, que hubiera sido lo que hoy podría tener a salvo la escultura.

Esperemos que la acción que ha anunciado el Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga, en procura de recuperar la obra del maestro Botero, con el Museo de Antioquia, tenga el mejor resultado y que la ‘Mujer de Pie Desnuda’ recupere la belleza, la imponencia y la dignidad que le corresponde como obra de arte que es y que así como ella puede tener una nueva oportunidad, la alcancen también decenas de obras de artistas locales que también sufren en las calles de la ciudad el embate del menosprecio general y el vandalismo.