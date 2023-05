Fiestas que amenazan a nuestra juventud

A pesar de que el hecho viene ocurriendo desde hace varios años y que tanto la comunidad como distintas instituciones lo han advertido y denunciado, como es el caso de este diario, en el área metropolitana de Bucaramanga sigue presentándose el muy preocupante caso de las fiestas a las que asiste un alto número de menores de edad, en las que se ofrecen en abundancia las bebidas alcohólicas, las drogas e, incluso, se permite la presencia de trabajadoras sexuales o se favorece de muchas formas las prácticas sexuales.

El asunto no es censurable por simples razones morales, que importan, por supuesto, pero no son el meollo del asunto, como sí lo es el grave peligro que corren estos menores, además de ser víctimas de delitos sexuales, el de ser convertidos en clientes permanentes de las mafias del microtráfico que son las que están detrás de la organización de estas actividades con las que logran, sin importarles el inmenso daño que causan, mediante esta especie de estrategia de mercadeo, incentivar la inclinación al vicio de los menores, con lo que sostienen su negocio y poco a poco van ampliándolo a un número mayor de consumidores.

Y todo esto ocurre prácticamente en la cara de las autoridades que no muestran el necesario interés o no tienen la suficiente capacidad para combatir estas fiestas clandestinas en las que se cometen múltiples delitos y en las que los menores de edad ocupan todo el espectro criminal, en tanto unos son víctimas de las bandas y otros son miembros de las mismas, mientras las autoridades civiles y de policía se ven siempre rezagadas y en muy pocos casos llegan, al menos, a algún operativo, a pesar de que las convocatorias a estos festines se hacen por las redes sociales.

No se entiende cómo la inteligencia policial no logra actuar con firmeza y eficacia en la desarticulación de estas bandas y en la contención de este tipo de actividades delincuenciales que, repetimos, despiertan especial sensibilidad entre los ciudadanos por tratarse de modalidades que atentan directamente contra los menores. No se puede permitir que estos casos se vuelvan parte del paisaje criminal en los municipios conurbados y que autoridades y ciudadanía se acostumbren al hecho o lo menosprecien, a pesar de que los índices registran un aumento sostenido del consumo y el delito por parte de los jóvenes. No es simplemente una fiesta que causa escándalo, hablamos de algo mucho más serio: de la sociedad que estamos construyendo, del futuro que estamos forjando.