Hay que devolver los andenes a los peatones

Si hay un grupo de ciudadanos desconocido y maltratado en Bucaramanga, es el de los peatones, pues cada día está más deteriorado, invadido o abandonado el espacio de que disponen, ya no solamente en zonas comerciales congestionadas, sino incluso en muchos barrios residenciales y el problema no se reduce a las incomodidades que deben pasar estas personas, que es ya una situación que no debería presentarse, sino a la existencia de una estadística de peatones lesionados, heridos y hasta muertos por causa del mal estado y mal uso de los andenes y espacio público en general.

El asunto toma dimensiones cada vez más importantes si consideramos que en el primer semestre de este año, según cifras oficiales, las muertes de peatones en Bucaramanga aumentaron 46%, comparadas con el mismo período del año pasado. Esto, en términos humanos significa la pérdida, hasta julio pasado, de 19 vidas por múltiples razones derivadas de su condición de transeúntes. Son 19 personas que al salir de su casa debieron encontrar una ciudad cómoda, amable y, sobre todo, segura, para que se le garantizara totalmente su regreso a casa en perfectas condiciones.

Pero no ocurre así, pues los andenes están tomados por talleres de carros y motocicletas, por ventas estacionarias y ambulantes, por almacenes, tiendas y restaurantes, entre otros, que emplean las aceras como extensión de sus instalaciones, incluso por abusivos propietarios de viviendas o residentes de edificios que para evitar el parqueo de automóviles en los andenes, ubican grandes obstáculos que pueden ser trampas mortales para quienes van a pie. En pocas palabras, los andenes de la ciudad son una expresión más de la intolerancia general, del desdén con que se asumen las realidades y necesidades del otro, de la insolidaridad con quienes nos rodean.

Pero es claro también que al mal comportamiento ciudadano hay que sumar la inacción de las autoridades frente a este problema, pues no se le ve ni en la construcción o recuperación de andenes y otros corredores para peatones, ni en la labor de sancionar a quienes abusiva y peligrosamente se han adueñado del espacio público para cumplir fines particulares, lo cual, de hecho, va en contravía del interés general. La falta de acción sancionatoria en este caso, está dejando la sensación de que el peatón no es el destinatario del espacio de las aceras, lo que, según las cifras que citamos al principio, no solo es equivocado, sino injusto y hasta mortal.