Hay que estar listos ante la posibilidad de fuertes vientos en la ciudad

La Unidad Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres de Bucaramanga hizo este fin de semana una advertencia a los habitantes del área metropolitana que debería tomarse con toda seriedad. Se trata de la posible presencia, en las próximas semanas, de fuertes vientos, una amenaza a la que no estamos acostumbrados y que, en pocas palabras, no sabemos enfrentar adecuadamente, porque a esta región no llega frecuentemente un fenómeno meteorológico de estas características. En primer lugar, la entidad oficial les ha pedido a los ciudadanos que, con la anticipación con que aún puede hacerse, identifiquen en sus hogares y en las construcciones cercanas la presencia de objetos que pueden constituirse en un peligro porque puedan ser arrastrados por los vientos.

La advertencia se da para las próximas semanas, porque es cuando ocurrirá en el Caribe la temporada de huracanes, que acaba de comenzar, y los meteorólogos han calculado como suficientemente alta la probabilidad de que en la zona andina alcance a vivirse una especie de coletazo de estos huracanes, como fuertes ventiscas que, en algunas regiones podrían causar emergencias y daños. Las construcciones defectuosas, las tejas, tanques de agua u otros elementos en los tejados de las casas que no estén debidamente asegurados podrían convertirse en proyectiles con la capacidad de hacer daño, incluso a las personas. En el suelo hay que tener especial cuidado con los árboles que estén en malas condiciones, por lo que los ciudadanos que los tengan identificados, deben reportarlos a la autoridad ambiental para que ellos estudien qué hacer para eliminar ese riesgo.

La mencionada Unidad Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres ha dicho que solo en Bucaramanga hay más de cinco mil árboles que requieren de algún tipo de intervención, de hecho, las ramas de algunos de ellos ya han causado daños en vehículos y viviendas como consecuencia de las últimas lluvias ocurridas en la ciudad. Es destacable que la administración municipal se haya anticipado a este hecho probable y haya advertido con la anticipación suficiente a las personas; ahora se necesita que los ciudadanos hagan lo que les corresponde, asegurando tejados y cubiertas y, además, retirando de las placas superiores de las casas los elementos que pueden ser peligrosos para los demás, y que las autoridades intervengan los árboles que implican riesgo. Prevención y conciencia social es lo que se necesita para que estos fenómenos naturales no nos sorprendan.