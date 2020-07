Se prepara hoy el país para una nueva jornada del Día sin IVA, con la que el Gobierno ha tratado de dar un nuevo impulso a la economía nacional, con buenos resultados en ventas, sin duda, pero también con un balance negativo en su primera oportunidad en cuanto a la disciplina de los compradores y, a decir verdad, la falta de rigor de buena parte de los negocios que entonces se vieron largamente superados por la avalancha de personas que, sin cumplir las normas obligatorias de bioseguridad, pusieron en serio riesgo su salud y las de sus familias.

Es de esperar que en esta nueva versión, con las nuevas restricciones que exigen que la compra de electrodomésticos y productos tecnológicos deba hacerse de forma virtual, el comportamiento de las personas mejore y los centros comerciales y almacenes se preparen mejor y logren efectivamente hacer cumplir el distanciamiento social, el uso del tapabocas y dispongan estaciones para lavado de manos al interior de sus locales.

Reactivar la economía, sin duda, es muy importante en tanto frena el desempleo y recupera los recursos de miles de familias que hasta ahora han vivido semanas de verdadera necesidad, sin embargo, no puede permitirse que en procura de reanimar el comercio, vayamos a crear una situación de crisis en la red de atención en salud del área metropolitana y el departamento.

No obstante, hay medidas para hoy que no tienen sentido. Lo primero que hay que decir es que no tiene presentación que los alcaldes del área metropolitana no hayan llegado a acuerdos sobre la jornada y se hayan expedido normas distintas para la capital santandereana y para el resto del área. Una vez más los egos y la incapacidad de pensar en la ciudadanía ganan la partida, mientras el que paga es el ciudadano de a pie. Así mismo permitir solo el ingreso de mujeres a centros comerciales para hacer las compras en Girón, Floridablanca y Piedecuesta es una medida discriminatoria y absurda, más acorde con una visión que ratifica todos los prejuicios posibles sobre lo masculino y lo femenino, que con la respuesta a una necesidad real

La mejor recomendación para los ciudadanos hoy es que hagan sus compras vía Internet, siempre y cuando, claro está, tomen las precauciones necesarias para no ser víctimas de alguna de las modalidades delincuenciales que allí pueden darse, aunque, en realidad, el sistema virtual ofrece hoy suficientes seguridades para los compradores. Quienes hoy salgan a hacer sus compras en los almacenes deben tomar en cuenta las altas cifras de contagio que desde hace varios días comenzamos a registrar en Santander y que nos muestra una situación de mucho más riesgo. Hay que observar de manera estricta todas las formas de autocuidado, no solamente hoy por el Día sin IVA, sino en las próximas semanas, en cada una de las salidas a la calle.