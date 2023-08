Intolerancia y violencia en Bucaramanga

Las noticias en Bucaramanga y el área metropolitana ya no solo registran riñas entre personas por hechos aislados en las calles de cualquiera de las ciudades conurbadas, sino que ahora también se presentan grescas entre decenas de personas, vecinos de un mismo barrio que, ante cualquier hecho de intolerancia, o por rencillas de larga data, llegan a donde nunca deben terminar esta clase de diferencias: las ofensas verbales y el enfrentamiento físico del que con mucha frecuencia resultan personas con graves heridas o sencillamente muertas.

Si hablamos sólo de Bucaramanga, las cifras oficiales nos llevan mucho más allá del asombro, a la vergüenza y la profunda preocupación, pues la ciudad registra un promedio de riñas que supera largamente el promedio nacional, pues mientras en toda Colombia, en 2021 se dieron 132 casos por cada cien mil habitantes, en Bucaramanga ocurrieron 218, y el año pasado la situación no varió mucho pues en el país hubo 121 y en la ciudad 212 riñas por cada cien mil habitantes. Estas son cifras a las que no podemos seguir dándole la espalda, o tratando de explicar con excusas y lugares comunes que no responden a la realidad.

Es cierto que tenemos, como en todo el país, una situación de inequidad social que propicia situaciones violentas, y, al igual que buena parte del territorio nacional, entre nosotros se vive un sangriento auge de la delincuencia que no ha podido ser neutralizada por la policía, lo que lleva también hacia tensiones sociales que producen riñas y otro tipo de enfrentamientos entre los ciudadanos; pero también es cierto que a lo largo de los años hemos cultivado unos mitos y preconceptos que han hecho que se confunda la franqueza con la agresión verbal, la valentía con la agresión física y la determinación con la intolerancia.

Hemos construido un arquetipo del santandereano que responde más al modelo de la arbitrariedad y el desafuero, que al ideal del ser laborioso, perseverante y recto que fue el que abrió los caminos de la historia a esta cultura, que hoy se ve bastante refundida entre esos valores ancestrales y los actuales, surgidos más de la degradación y la confrontación social, que imponen el dinero fácil y la demostración de fuerza, como formas de alcanzar notoriedad y poder. Si a esto sumamos el deterioro institucional en todos los niveles, completamos el deplorable cuadro que nos lleva a la cabeza de las sociedades más violentas del país, un lugar que avergüenza y que deberíamos abandonar cuanto antes.