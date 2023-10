La diplomacia en crisis

El conflicto bélico desatado luego del sanguinario y abominable ataque de Hamas contra civiles indefensos en Israel en la madrugada del pasado siete de octubre, que ocasionó la devastadora respuesta de los agredidos en contra de la franja de Gaza, con bombardeos que buscan aniquilar al grupo terrorista, ha puesto a prueba a prácticamente todos los países del mundo que, necesariamente, han tenido que tomar posición frente a los hechos en un momento altamente tenso de las relaciones internacionales en el que cualquier paso en falso, especialmente de parte de las grandes potencias, puede desencadenar consecuencias aún más desastrosas.

En lo que respecta a nuestro país, que, obviamente, al igual que los demás de la región, está vinculado al problema, luego era necesario tomar una posición al respecto, hemos caído en una situación indeseable pues lo que ha logrado la radicalidad y la locuacidad del presidente Petro en las redes sociales, es saltar los conductos regulares de la política y las relaciones internacionales, para caer en el piso resbaloso de las declaraciones públicas expuestas sin la suficiente reflexión previa, lo que ya, para esta fecha, ha detonado más de un canal diplomático entre Colombia e Israel.

El presidente Petro no solo ha pasado por encima de la prudencia, de la ponderación y del pragmatismo que se requiere para mantener las relaciones internacionales sino que, sumado a las también desacertadas declaraciones del canciller Leyva, dejan la sensación de que la diplomacia colombiana depende de las ideas y, aún más, del estado de ánimo del presidente, algo no solo inaudito, sino inconsecuente, que deja bastante expuesto al país, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo con Israel, ya que si se rompen las relaciones con ese gobierno, el efecto económico no pasaría inadvertido.

La falta de una posición clara del presidente Petro en contra de Hamas y sus múltiples declaraciones censurando las acciones militares israelíes en Gaza, llevaron al gobierno de Netanyahu a detener las exportaciones de seguridad a Colombia, a lo que el presidente respondió con expresiones aún más severas frente a Israel, todo lo cual deja un panorama bastante oscuro en el futuro de estas relaciones. Lo recomendable es que el presidente actúe con serenidad, que sepa discernir entre las distintas variables de esta explosiva situación y que no olvide que su palabra es la de una Nación con cerca de 50 millones de personas entre las que no hay, ni habrá, la unanimidad que podría justificar sus declaraciones hostiles y unilaterales.