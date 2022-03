La falta de control ha hecho que Metrolínea pierda la exclusividad en la carrera 15

Un informe periodístico de Vanguardia relata el caos que hoy se vive en el que debería ser carril exclusivo de Metrolínea en la carrera 15 de Bucaramanga. En video quedaron probadas decenas de anomalías que se presentan por toda la vía y que incluyen imágenes de motociclistas rodando en contravía por el canal exclusivo de los articulados y pasando tranquilamente los semáforos en rojo. En las cuentas de nuestros reporteros, estos fueron testigos en un solo minuto del paso de por lo menos 30 conductores que violan la exclusividad del carril, pero que, además, lo hacen desconociendo muchas otras normas de tránsito.

La contraparte de esto es la ausencia total de autoridad o su insuficiente capacidad para contener semejante situación, pues al escaso número de alféreces se suma la inmensa cantidad de motociclistas y carros que saturan la carrera 15 y últimamente (ayer hubo un nuevo caso) el recurrente ataque verbal y físico a estos servidores. Es decir, no solo la prohibición de circular por la carrera 15, sino también los agentes de tránsito en sí mismos, son hoy rey de burlas para una gran cantidad de infractores que, más que incontrolables, se sienten intocables.

Mientras tanto, el usuario de Metrolínea supone que está pagando una tarifa que hace años no es la más baja, precisamente porque se le aseguraba que iría en un transporte seguro, limpio, rápido, puntual, ecológico, sin sobrecupo, entre otras promesas que hoy son prácticamente un bochornoso catálogo de incumplimientos. El pasajero del Sitm hoy ya ni siquiera puede aspirar a esos corredores exclusivos por los que, a pesar de las demás falencias del servicio, podía llegar en poco tiempo a su destino.

Este camino sinuoso y empinado es el que ha seguido esta empresa desde que, con toda irresponsabilidad, fue dado al servicio sin que estuviera realmente listo para cumplir todos sus compromisos, el principal de ellos, dar cubrimiento amplio y suficiente a todos los habitantes de Bucaramanga en esa primera fase. No fue así entonces y no lo es todavía, por lo que hoy vivimos la increíble paradoja de que el Sitm cada vez pierde más usuarios que se van directamente a engrosar la demanda de transporte pirata, que es, a su vez, el factor primordial por el que Metrolínea no es capaz de cumplir con su misión en términos siquiera aceptables. Esto, en la calle, se traduce en lo que denunció esta semana Vanguardia: caos, inseguridad e irrespeto por un proyecto que bien merece una segunda oportunidad.