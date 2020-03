La fragilidad de Santander que desnudó la tragedia

Si algo dejó al descubierto la tragedia ocurrida esta semana por la avalancha en Piedecuesta es la fragilidad de nuestra infraestructura vial. Claro que no era un secreto la precariedad de nuestras vías, pero el desastre de esta semana evidenció que en realidad nuestro departamento prácticamente tiene una sola vía para comunicarse con el centro del país, y que sencillamente las llamadas vías alternas no existen, pues no son más que trochas destapadas que no tienen ninguna concordancia con la palabra desarrollo.

Al cierre de la vía a San Gil, corredor vial con 25 puntos críticos, donde el 70% de la bancada está colapsada, se suma el aislamiento de toda su zona rural, principalmente en la vereda El Guamo, que al momento de escribir estas líneas se encontraba prácticamente sin posibilidades de acceso, al igual que la vereda San Francisco.

Un capítulo aparte merece lo que está ocurriendo en la provincia de García Rovira, cuya siempre olvidada y precaria vía está bloqueada por deslizamientos y pérdidas de la bancada en varios tramos. La única salida de los habitantes de esta región es la vía que comunica a Málaga con Pamplona, en Norte de Santander. Ayer eran los mismos labriegos quienes con palas en mano intentaban dar paso. La deuda histórica que tiene este departamento con García Rovira no tiene dimensión.

Y la llamada “Vía alterna” Zapatoca-Barichara-San Vicente de Chucurí es un camino traumático, con solo unos tramos pavimentados, que al primer día de la tragedia colapsó, entre buses enterrados y la incapacidad de recibir el volumen de tráfico. Ni hablar de la permanente restricción de paso a un carril en la vía a Barrancabermeja.

El impacto a todo el sector productivo de la región es inmenso, sin olvidar que cuatro personas murieron, cinco siguen desaparecidas y cerca de 150 familias lo perdieron todo.

La fragilidad de Santander quedó al desnudo. Llevamos décadas hablando de la necesidad de invertir en nuestra infraestructura vial, pues no será posible llevar a esta región al liderazgo de competitividad, si seguimos con una infraestructura vial propia de un departamento olvidado y no de la cuarta economía del país. Pero no llegamos a este punto por las fuertes lluvias de esta semana. Esta es la consecuencia de décadas de desidia estatal, de estar a la cola de las prioridades de inversión del Gobierno central, de gobernaciones que han trabajado por sus propios intereses y de tener una bancada parlamentaria incapaz de trabajar en conjunto por Santander. Sí, lo que mostró esta tragedia es lo huérfanos que estamos los santandereanos en nuestra representatividad y gestión de recursos para nuestra región.

La llegada del presidente de la República, Iván Duque, a Bucaramanga para trabajar de primera mano en la búsqueda de soluciones nos llena de esperanza, más con su anuncio de que ha adelantando ya varias reuniones con el gobernador Mauricio Aguilar y los parlamentarios para buscar soluciones de infraestructura a largo plazo. Es el momento de unirnos todos en pro de esta región y que este doloroso hecho nos convoque, especialmente a nuestros congresistas, a trabajar en sacar adelante estos proyectos inaplazables.

Desde estas páginas expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas de la avalancha y nuestra gratitud con todos aquellos que desde el primer día han trabajo sin descanso por superar este doloroso hecho.