Después de ostentar durante décadas el prestigio de ser una de las ciudades más limpias de Colombia y de que, verdaderamente en Bucaramanga las calles permanecían en perfecto estado, después de que pasaran por todos los barrios los barrenderos de la empresa de aseo, que se recogiera la basura sin dejarla regada por el piso y se hiciera un mantenimiento esmerado de las zonas verdes de los grandes parques y separadores viales, hoy lo que tenemos es prácticamente la situación contraria, calles sucias, basura acumulada en centenares de lugares, espacio público desvencijado y zonas verdes y separadores llenos de maleza y abandono.

De la ciudad más limpia pasamos a ser simplemente una de las más sucias, desordenadas y estropeadas, desde hace varios años. Pero el problema no es tan sencillo como para pensar que todo se debe al desinterés oficial, que, por supuesto, lo hay, ya que el desarraigo, la incultura, el avance de la economía informal y su presencia creciente en aceras, parques, e incluso las propias calles, dirigen hacia la comunidad toda buena parte de la responsabilidad de que hayamos retrocedido tanto en un aspecto tan importante para el desarrollo y la calidad de vida de los bumangueses.

Por eso hay que saludar y destacar como una buena idea la de los ‘Vigías ambientales’ que la Emab ha comenzado a implementar, aunque aún con un número muy reducido de personas, sólo 20, que tienen el necesario objetivo de promover la cultura ambiental, explicar la importancia de reciclar y hacer pedagogía sobre todo lo que corresponde a los deberes de los ciudadanos con la disposición de basura. Si se aumenta el número de multiplicadores de estos mensajes, se garantiza un trabajo de largo plazo y se actúa en consecuencia, de parte de la empresa, en dar el ejemplo de un servicio excelente, podríamos pensar en un resultado exitoso.

Pero si estas iniciativas, como suele suceder, se quedan en las buenas intenciones, si no se les da soporte institucional para garantizar que un cambio de gerencia no pueda eliminarlas, si no se les hace seguimiento para certificar su eficacia o si se convierten nada más que otro foco de clientelismo, no solo no habremos resuelto el problema de la basura en las calles, sino que la empresa habrá retrocedido en sus obligaciones con la comunidad. Esperemos que la Emab sepa llevar este programa hasta el punto de, no solamente mejorar el aspecto de la ciudad, sino cambiar la mentalidad de los bumangueses.