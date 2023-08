La justicia por mano propia no es el camino

No pocas veces las buenas intenciones logran que, en lugar de solucionar los problemas, estos se compliquen aún más. Los ejemplos se encuentran a manos llenas, ocurren diariamente y siempre son hechos en los que, después de evidenciada la imprudencia, sólo queda el arrepentimiento por no haber pensado mejor las cosas, cuando se actuó por el impulso y no por la razón. En Bucaramanga está comenzando a darse este fenómeno, pues el explicable y legítimo cansancio que siente la ciudadanía frente a la inatajable acción de los delincuentes, está llevando a las personas a tomar decisiones improcedentes, ilegales y francamente peligrosas.

En efecto, la insuficiente capacidad que ha mostrado la policía para contener y desarticular tanto a las bandas de criminales, como a los delincuentes que actúan por su cuenta y riesgo, ha llevado a los vecinos de algunos barrios de la ciudad, a proponer estrategias defensivas que, según su bien intencionado pero errado criterio, puedan equilibrar las fuerzas y así mantener el delito a raya. No solo estas personas comienzan a caminar sobre la línea que limita lo legal con lo ilegal, al tratar de actuar como representantes de la ley, sin serlo, sino que están sentando las bases de lo que, con muy alta probabilidad, puede terminar en un desastre.

Tomar palos, o hacerse a armas más letales, para vigilar o patrullar las calles, aprehender a los delincuentes y atacarlos a manera de un linchamiento, es, además de un acto atávico y salvaje, una violación clara al código penal y en los casos en los que los agredidos pierden la vida, el cargo que ronda a quienes participan de estos hechos, es el de homicidio.

Es cierto que la policía ha demostrado incapacidad frente a una delincuencia cada vez más numerosas y agresiva, pero también es cierto que sólo si se mantiene el uso de la fuerza y la representación de la ley en las instituciones armadas creadas constitucionalmente para ello, podemos esperar que el orden no se pierda, porque de los grupos de vecinos podemos, muy rápidamente, pasar a guerras de delincuentes contra ciudadanos en algunos barrios de la ciudad. Los vecinos deben confiar en la autoridad y la policía, con hechos contundentes más que con promesas, debe garantizar la seguridad de la comunidad en todos los sectores de la ciudad, porque si toma camino la idea de combatir directamente a la delincuencia con violencia, lo único seguro será el desastre.