La juventud nos reclama apoyos verdaderos y permanentes que es urgente ofrecer

Hay que señalar como positiva la iniciativa que tuvo la Alcaldía de Bucaramanga hace unos días, al reunirse con un grupo de líderes juveniles de la ciudad, en una jornada que deja dos primeras conclusiones generales: una es la negativa y, aún más, conflictiva experiencia que tienen ellos con la ciudad; la otra, una vez conocida esta visión de los jóvenes, es la necesidad, que se hizo evidente, de que el actual gobierno municipal y los que le siguen, tracen con urgencia una política efectiva de juventud.

En pasadas administraciones, especialmente las que siguieron inmediatamente a la Constitución del 91, que fijó la Participación Ciudadana como un principio fundamental, precisamente como una manera de ampliar las oportunidades a todos aquellos grupos sociales marginados, entre ellos los jóvenes. Se creó entonces, hacia 1996, la primera secretaría de la Juventud de Bucaramanga que abrió un espacio que, lamentablemente, después de un comienzo vigoroso, en las sucesivas administraciones, cayó en el terreno infertil de la burocratización.

Es lo que sucede cuando se trata de cumplir las normas por la obligación misma y no por una convicción, y no cabe duda de que la participación de los jóvenes en la vida del municipio o de la nación, en general, se ha visto siempre como un propósito de segunda mano, en nuestro caso, por hacer de Bucaramanga una ciudad que les ofrezca a ellos todas las alternativas posibles de satisfacción personal, crecimiento profesional y realización laboral.

Hoy vivimos la paradoja, por ejemplo, de tener, como lo demuestran las cifras, una de las tres ciudades más importantes del país, si no la mejor, en todos los niveles educativos, pero, como lo denunciaron los mismos jóvenes, no ofrecemos opciones para que ellos, una vez hecha su carrera profesional, puedan cumplir sus expectativas de vida y terminamos perdiendo la inmensa inversión que las instituciones públicas y privadas de educación hacen y que no está reinvirtiéndose en el mayor y mejor desarrollo de la región. Es imprescindible oír con atención a la juventud bumanguesa y santandereana, pero, más que eso, es necesario actuar en la dirección que señalan sus reclamos.