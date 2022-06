La malla vial del área metropolitana sigue acumulando años de atraso

Uno de los que podríamos llamar males endémicos en nuestros municipios es el del estado de la malla vial, puesto que el mantenimiento de las calles y carreras, se hace esporádicamente, sin regularidad en el tiempo y, la mayoría de las veces, atendiendo no a una planeación técnicamente justificada, sino de acuerdo con lo que las zonas más críticas imponen y que no necesariamente son las que deberían atenderse. Es esa falta de previsión, incluso presupuestal, la que lleva también a algunos gobiernos a decidir intervenciones guiados muchas veces por intereses políticos, con lo que, de paso, terminan no por solucionar, sino por agravar el problema.

Por este juego injusto y no pocas veces irregular de conveniencias es que, muchas veces, la comunidad observa y reclama porque se ejecutan trabajos en zonas no tan críticas, mientras se abandonan por años sitios de alto tráfico o de alguna peligrosidad, en comunidades que no representan oposición o un caudal de votos para los gobernantes y sus aliados. Al hacer esto, los gobernantes están logrando que se recupere muy poco la malla vial, mientras que el grueso del problema se mantiene en la mayor parte de sus municipios.

Ahora bien, como lo hemos anotado en relación con otros asuntos, una zona como el área metropolitana de Bucaramanga, que tiene un problema tan complejo con el tránsito vehicular que crece de forma tan acelerada y desbordó hace tanto tiempo la capacidad de las calles, avenidas y autopistas de los cuatro municipios que la conforman, debería haber superado ya esa vieja costumbre de relegar las necesidades de la malla vial para darle tratamiento no prioritario y, por el contrario, incorporar los trabajos en ella como un asunto de alto interés y de ejecución permanente.

Los residentes del área metropolitana desde hace mucho tiempo reclaman por unas vías adecuadas para el tránsito vehicular, que no contengan peligro ni para las personas, ni para los usuarios de ellas; que no se conviertan en otra causa de los lentos desplazamientos y más grande la congestión, y, de paso, que no sea también la razón del daño constante en los vehículos. Tenemos una malla vial bastante rezagada en sus condiciones técnicas, de lo que debería ser para la demanda creciente de vehículos que la utilizan, por lo que lo menos que se le puede pedir a las administraciones municipales, es que el mantenimiento de lo existente se haga eficiente y adecuadamente.