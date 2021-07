La masacre en Mesetas no puede pasar desapercibida y sin pronunciamientos

En ningún caso podemos aceptar como Nación que una masacre sea mirada como una noticia más de un día cualquiera, y tanto menos si de quienes se habla es de personas que tenían relación con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz con la antigua guerrilla de las Farc, en el sensible punto de la restitución de tierras. El caso ocurrido en el municipio de Mesetas, departamento del Meta, con Karen Sulay Garay Soto, Jhoan Steven Cogua y las hermanas Yadmil y Sandra Milena Cortés, quienes fueron declarados como desaparecidos y luego se les halló asesinados 42 días después, nos deja una pista más sobre las inmensas dificultades que existen y los peligros que corren quienes buscan que se cumpla lo que fue firmado en el Teatro Colón, particularmente en lo que toca a la tierra.

Las cuatro personas asesinadas se encontraban en Mesetas adelantando labores de tipo catastral sobre un predio que la familia de las hermanas Cortés habían perdido 20 años atrás, no como resultado de una transacción, sino a la fuerza, como resultado de la confrontación armada que se dio en esas tierras. La presencia de esta comisión en ese lugar fue suficiente para que personas hasta ahora no identificadas les dieran muerte, en lo que constituye un hecho que debemos repudiar, no solamente porque se pierde violentamente la vida de cuatro colombianos, sino también porque muestra que, incluso de esta manera, se pretende evitar que se cumpla la Ley sobre restitución de tierras, lo que constituye un mensaje atroz que la sociedad en general y el gobierno en particular deben rechazar con energía, condenar con autoridad y resolver judicialmente a la mayor brevedad posible.

No podemos permitir que vuelva a ganar espacio la idea de que mediante la implantación del terror, el hostigamiento constante y la muerte se pueden atropellar los derechos de algunos que ya, como en este caso, fueron víctimas de la violencia armada. Hacer posible el retorno pacífico y justo al campo, a sus parcelas, a su querencia, a las personas que fueron desplazadas hace décadas es un elemento fundamental en el camino que queremos recorrer hacia la consolidación de la paz. Por supuesto que en este caso hablamos de verdaderos despojados. Ante este hecho criminal y frente a las labores de restitución de tierras en todo el país, el Estado debe responder con verticalidad moral, con compromiso institucional y con garantías policiales, pues no podemos regresar a la época en que las disputas por la tierra se terminaban con la muerte, el miedo y el despojo.