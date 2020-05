La pandemia nos exige unidad y el debate político coyuntural no es la mejor idea

Un derecho de petición enviado por el exalcalde Rodolfo Hernández al actual mandatario de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en el que solicita detalles sobre los movimientos, especialmente en ayudas humanitarias, que ha hecho la actual administración en el marco de la pandemia de COVID-19 ha puesto en la agenda municipal el debate sobre si entre los dos personajes, aliados en las pasadas elecciones, se ha presentado una ruptura. En otras palabras, la solicitud de Hernández ha introducido un tema de costurero político a lo que es, sin duda, uno de los momentos más críticos para la salud pública de la ciudad y el departamento en su historia.

Nadie cuestiona el derecho que tiene Rodolfo Hernández como ciudadano de hacer veeduría sobre la acción de los funcionarios, actitud que, precisamente, ejerce también la prensa y deberían ejercer todos los ciudadanos y organizaciones comunitarias que sientan la necesidad de vigilar el uso que se da a los bienes y dineros del Estado. Lo que no se compadece con la situación actual es que, por razones de índole personal, publicitaria o electoral, se quiera entrabar la acción de un Alcalde que debe concentrar toda su atención y la gran mayoría de los recursos de su gobierno en enfrentar los efectos locales de una pandemia para la que nadie en el mundo estaba preparado y que, hasta hoy, ha infectado a más de cuatro millones de personas y causado la muerte a cerca de 300 mil.

Qué bueno sería que, aunque su tiempo al frente de la alcaldía ya pasó, Rodolfo Hernández estuviera contribuyendo con ideas y respetuosas sugerencias para resolver el problema que nos atañe a todos y no buscando espacios en los medios mediante cartas que más parecen pretender la reactivación de una campaña de imagen, con miras a una aspiración presidencial que el mismo exalcalde ha promovido desde hace varios meses. Definitivamente no es pertinente insertar debates tangenciales en el centro de la atención de la administración, ni de los ciudadanos, cuando lo que necesitamos es proteger al sector salud, reactivar gradualmente la economía sin provocar un contagio en serie, cuidar a los ancianos, llevar la asistencia alimentaria a quienes la necesitan cada día, redefinir el plan de desarrollo municipal, educar a la comunidad en esta emergencia, entre otras tantas urgencias vitales, como para entretenernos en rencillas personales o estrategias de imagen que, en realidad, no revisten ninguna utilidad para el momento actual.