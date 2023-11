La paradoja del deporte en Santander

No debemos llamarnos a engaños porque, mientras los deportistas que representaron a Santander en los Juegos Nacionales que acaban de terminar lograron un ligero aumento en el número de medallas, en relación con el mismo certamen de 2019, el departamento no está alcanzando los lugares que debería ocupar en este cuadro de ganadores, cosa que ocurre porque la dirigencia deportiva y los gobiernos municipales y departamental no cumplen con sus responsabilidades con el deporte como debe ser, en otras palabras, porque son muy inferiores a la calidad atlética y personal de nuestros deportistas.

Es la paradoja que vivimos, pues mientras nuestros representantes logran avanzar en medallería y obtienen triunfos sencillamente heróicos, tanto en los Juegos Nacionales como, frecuentemente, en torneos de ligas, lo que vemos es que la dirigencia deportiva en Santander va en reversa, los presupuestos siguen siendo insuficientes por mucho, los escenarios deportivos reciben tan poco tratamiento que no se les hacen adecuaciones, o mantenimiento, sino que se intervienen cuando ya han acumulado años de abandono y es necesario recuperarlos casi por completo, sin contar con que la mayoría de las disciplinas carecen de un escenario o implementos idóneos para sus prácticas.

Pero, además de esto, las ligas no invierten en entrenadores, ni para capacitar los nuestros, ni para contratarlos de otros departamentos o de otros países; los deportistas frecuentemente carecen de uniformes, de fogueos, de recursos para asistir a los torneos nacionales; a muchos de ellos los hemos visto en los semáforos reuniendo monedas para poder cumplir con sus sueños competitivos y aún así, logran ganar y poner en alto el nombre del departamento, mientras los dirigentes se enredan en escándalos de corrupción y politiquería en el manejo de las entidades deportivas, como ha sucedido en los últimos años con el Indersantander y el Inderbú.

Nuestros deportistas merecen un aplauso cerrado por su presentación en los Juegos Nacionales y todos los torneos a los que asisten, porque logran vencer a sus rivales en las pistas de competición, y también la irresponsabilidad e incompetencia de nuestra dirigencia. Vanguardia siempre ha destacado a estos jóvenes que han llegado a cimas olímpicas y mundiales, a pesar de la mediocridad de la dirigencia regional. Cientos de páginas hemos escrito con las hazañas de nuestros atletas, que además resaltamos cada año con el premio Deportista del Año que entregamos, precisamente para que los grandes triunfos de nuestra juventud queden en donde deben estar: en la memoria y en la historia del deporte santandereano.

Desde Vanguardia les decimos gracias a todos los deportistas que llevan con grandeza la bandera del departamento.