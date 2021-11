La prensa colombiana se mantiene firme, pese a la violencia y la impunidad

Por su naturaleza, el ejercicio periodístico ha sido objeto de persecución, muchas veces violenta, como consecuencia de la actuación independiente y comprometida de medios y profesionales que cumplen con su labor de informar, investigar y denunciar hechos de interés general. En el mundo son cientos de miles los casos en los que los periodistas han muerto en cumplimiento de su deber, o, aún peor que eso, por la vía del asesinato a manos de mercenarios pagados por grupos de poder que se sienten acosados por el ejercicio libre del periodismo.

El derecho a informar y ser informado, el acceso a la información, la libertad de prensa, de opinión, etc, son connaturales a la democracia y actúan directamente en relación con esta, de tal modo que si los cimientos de la libertad de prensa son debilitados, en la misma proporción se debilita la estructura democrática.

En este campo Colombia es también ejemplo de lo que no debe ocurrir. El periodismo en general, en nuestro país, ha sido objetivo permanente de múltiples grupos de poder y, en general, de la violencia en todas sus expresiones: mafias, guerrillas, paramilitares, delincuencia común, hasta fuerzas del Estado y algunos particulares.

Pero, a este panorama hay que sumar el no menos preocupante y diciente índice de impunidad que, según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en Colombia se acerca al 80%. El frío porcentaje no representa, sin embargo, los casos que, por diversas razones, no llegan a conocimiento público, o los de quienes alcanzan justicia, pero al cabo de décadas de esfuerzos titánicos, como el reciente fallo en el caso de Jineth Bedoya, al término de una campaña extensa y heróica de la comunicadora; o el de Orlando Sierra, ex director del periódico La Patria, de Manizales, cuyo asesino fue condenado después de 13 años de proceso judicial y presión nacional e internacional.

Somos uno de los países donde más se agrede a los periodistas en una vorágine de crímenes sin castigo que nos degrada como sociedad, pero, como lo demuestra la historia, tenemos una prensa que no se arredra, a pesar de los formidables enemigos que ha tenido que enfrentar, como lo demostró El Espectador después del doloroso asesinato de Don Guillermo Cano en 1986, o como lo demostró Vanguardia con la bomba de 1989, un hecho que aún hoy, como ese trágico día, nos impulsa a mantener en alto las banderas y los valores que nos exigen nuestras convicciones y, por supuesto, nuestros lectores.