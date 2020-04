La reactivación económica debe hacerse con protección a la salud pública

Comienza una nueva etapa en el aislamiento preventivo obligatorio que había decretado el Gobierno y que, en términos generales, irá hasta el próximo 11 de mayo, pero que desde mañana se levantará para los sectores de la construcción y manufacturero, en algunos renglones, con lo que se abren unas vías de reactivación parcial de la economía nacional, pero, al mismo tiempo, se amplía el margen de riesgo de contagio para la población en general, en tanto serán cientos de miles los colombianos que saldrán a las calles, ocuparán el transporte público y compartirán espacios de trabajo no diseñados para esta contingencia, durante una jornada laboral completa.

Varios alcaldes y algunos gobernadores han manifestado sus temores respecto de esta novedad, en tanto consideran que tal movimiento de personas en sus departamentos y municipios puede disparar el contagio y en un par de semanas haber saturado la red de atención en salud, emergencia por la que tendrían que responder en inferioridad de condiciones puesto que en ninguna parte se cuenta con las previsiones, instalaciones, personal y equipos necesarios y suficientes para suplir un crecimiento súbito en la demanda de servicios médicos. La prevención que tienen los gobernantes es justificada, sin duda, y de sus observaciones deben tomar nota tanto el Gobierno Nacional, como los empresarios que a partir de mañana serán responsables de que entre el grupo de trabajadores que llamen a retomar sus oficios, no se presente ningún contagio.

Mañana reinician trabajos quienes están vinculados con la construcción y con siete renglones de manufactura. Para ellos existen unos protocolos de bioseguridad que, si bien no eliminan en 100% la posibilidad de contagio, son la forma más recomendable para cuidarse. Los empresarios deben preocuparse, entonces, por suministrar a sus empleados los elementos idóneos para su protección, y ver que los protocolos se cumplan estrictamente al interior de los lugares de trabajo, pues, como se sabe, está en juego no solo la salud, sino también la vida de sus trabajadores. Pero, así mismo, los alcaldes, gerentes de empresas de transporte, como, en nuestro caso, Metrolínea, las autoridades de policía, entre otros, deben asegurar que en la calle el riesgo no crezca y allí también se cumpla con los pasos ya establecidos para que se guarden las distancias entre las personas y se usen los elementos de protección adecuados, solo así se podrá alcanzar ese difícil equilibrio entre la reactivación económica y la protección de la salud pública.