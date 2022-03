La Registraduría debe corregir lo actuado y reconstruir confianza para la elección presidencial

Lo que empezó mal, terminó mal para la Registraduría Nacional, en lo que tiene que ver con las elecciones legislativas del domingo pasado que tuvo previamente muchas glosas y que se confirmó incluso con la caída de su página web durante casi toda la jornada electoral.

La fecha llegó y se confirmaron las dudas de quienes aseguraban que el proceso de capacitación de los jurados había sido deficiente, que el diseño de los E14 no era el mejor o que la composición de los jurados de mesa, en muchos casos, estaba dando grupos homogéneos, lo que es totalmente inconveniente.

A juzgar por los resultados, la Registraduría desoyó las críticas, permitió que el proceso siguiera como venía y, luego de una noche de lento preconteo, llegamos hoy a un escrutinio que ha dejado al desnudo todas las fallas que se le señalaron a la entidad y que dejan en una parte de la ciudadanía la sensación de poca transparencia, aunque en la realidad se trate de un sistema mal operado, que dejó no cientos, sino miles de errores de parte de los jurados, con lo que quedó claro que la capacitación fue totalmente inútil.

Que se hayan confirmado errores de procedimiento de parte de los jurados en casi 30 mil mesas en todo el país, no es simplemente un error, es un fracaso de marca mayor, que solo gracias a la mesura con la que los dirigentes de los diferentes partidos han actuado, no produjo la crisis que hubiera podido ocurrir en caso de que alguno, irresponsablemente, hubiera querido aprovechar la circunstancia para sacar injusta ventaja de una posible situación de desorden social. Así de serio puede ser un manejo descuidado o incompetente de una autoridad electoral, que es lo que hemos vivido durante la semana que termina.

Hay que dejar claro que no es cierto que se trate de un fraude electoral que haya alterado la voluntad del elector en la urnas. Lo que hay es una realidad de incompetencia.

Al Registrador Nacional, Alexánder Vega, desde distintos frentes se le ha pedido que renuncie a su cargo, pero, independientemente de que decida dar o no ese paso, lo que sí es de mínimo sentido ético y moral es que, en lugar de silenciarse y aplazar sus respuestas a tantas preguntas de los electores, explique lo ocurrido y garantice, con hechos, no solo con promesas, que la elección de Presidente de la República no va a pasar por el mismo sistema inoperante, sino que tendremos un proceso claro, pronto y limpio.