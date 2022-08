La seguridad ciudadana es un objetivo que no da más espera

Baste citar el titular de Vanguardia del pasado lunes para que se entienda la situación que vivimos: “En ocho días, once personas han sido asesinadas en Bucaramanga y el área metropolitana”. ¿En qué ciudad estamos viviendo? ¿Hasta dónde ha llegado y puede llegar la delincuencia? ¿Qué tipos de violencias están ocurriendo en medio de la ciudadanía honrada e indefensa? ¿Cuántas bandas de delincuentes y de qué peligrosidad actúan a la luz del día, ya no solo atracando a los peatones o conductores de todo tipo de vehículos, sino asesinando en medio de vendettas contra sus rivales en el hampa?

Y la pregunta que reúne todo eso y más preocupa a los bumangueses, ¿saben las autoridades con precisión lo que está sucediendo y cómo contener el fenómeno? Si juzgamos por las poco efectivas estrategias que se han decidido en los últimos meses, la respuesta a esta última pregunta es No. Las oleadas de hechos delincuenciales son cada vez más cruentas, la ocurrencia de once asesinatos en ocho días, no es un dato cualquiera, pues nos está indicando que se salió de control la seguridad en el área.

En reacción a esto, acaba de hacerse un Consejo de Seguridad Metropolitano en el que se analizaron medidas que, no se entiende por qué no se tomaron antes y si antes se consideraron insuficientes sus resultados, por qué, entonces, se toman ahora. La citada reunión trató temas, que no determinó del todo, relacionados con horarios de rumba, restricción de parrillero, recompensas y patrullajes por parte del Ejército y Policía. Lo que como sociedad esperamos es que las autoridades actúen como tales, ejerzan el liderazgo que les corresponde y cumplan la misión constitucional que les es propia.

Es urgente que se actúe y es imperioso que se haga con acierto, pues la dilación, o el error en las medidas que finalmente se tomen, nos pueden llevar a una situación aún más incierta. No se puede seguir cediendo territorios metropolitanos cada vez más grandes a las mafias y bandas criminales que parecen actuar a plenitud frente a la comunidad y las autoridades. Si permitimos que prospere, aún más, esta situación, no solo seguiremos poniendo en riesgo potencialmente la vida de las personas inocentes, sino que terminará por afectarse también la economía de Bucaramanga y el área. Tenemos una situación de desenfreno delincuencial y no hay más tiempo de espera para que las autoridades tomen el control de la situación.