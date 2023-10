La seguridad, otra materia que quedó pendiente

Casi la mitad de las cámaras de vigilancia de Bucaramanga, 358 de las 808 instaladas, están fuera de servicio por diversas razones, sin contar con que no pocas de las que aún envían imágenes, no están en las mejores condiciones o no han sido actualizadas, por lo que la calidad de sus registros deja mucho qué desear y no prestan el servicio de la forma como se requiere. En pocas palabras, no se necesita ser un experto para concluir que este programa de vigilancia está llegando a su máximo nivel de incompetencia.

Pero, si las cámaras funcionan poco, la administración municipal funciona menos, pues desde mayo dejó sin contrato de mantenimiento las pocas de ellas que aún envían deficientes imágenes, es decir, calles, cruces, lotes, sectores enteros de la ciudad que sufren situaciones graves de inseguridad, y que medianamente se atendían con este recurso, poco a poco van apagándose en los monitores de la policía metropolitana, mientras los delincuentes siguen multiplicándose y actuando con mayor descaro, frente a una comunidad que no solo se siente, sino que está desprotegida en gran proporción.

Este caso del sistema de cámaras de vigilancia es una demostración más de que el problema de la seguridad le quedó grande a una administración que está terminando en un mar de desencanto en muchas áreas, pero que en esta tan sensible, que involucra ni más ni menos que la propiedad, la integridad y la vida de las personas, el fracaso ha sido concluyente, pues de una situación muy delicada que dejó la administración anterior, pasamos a una de delincuencia desatada, que es la que hemos visto y sufrido durante los últimos tres años, luego de los confinamientos causados por la pandemia de Covid19.

La gran diferencia que hay entre el paso paquidérmico de la administración y el vuelo acelerado de la delincuencia es lo que ha marcado la insalvable distancia que, por ahora, existe entre quienes cometen toda clase de delitos menores y crímenes en las calles de la ciudad, y la policía que poco rinde frente a unas bandas que igualmente salen a atracar en piquetes de motocicletas a los transeúntes o ejecutan encargos de sicariato a cualquier hora y en cualquier lugar de la ciudad. Más que acciones de choque contra la delincuencia, lo que se impone es el diseño a largo plazo de una política social que reduzca o elimine las causas estructurales que son las que producen y reproducen permanentemente este fenómeno.