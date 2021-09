La UIS debe recuperar la tranquilidad al interior de sus instalaciones

Desde su fundación, el 1 de marzo de 1948, la Universidad Industrial de Santander ha sido motivo de orgullo para la región y motor de desarrollo en múltiples campos de la industria santandereana. La historia de la UIS es brillante, sus profesores, directivos y estudiantes se destacan en cualquier lugar del país por su grandes capacidades y en el último tiempo esta institución académica ha ocupado lugares destacadísimos entre las mejores del país y de Latinoamérica.

Esa trayectoria exitosa y decisiva de la UIS en nuestra región ha hecho que la gran mayoría de los santandereanos experimenten un enorme apego por la universidad y la sientan como propia, por lo que cada noticia que allí se origina causa gran interés.

Hoy, las noticias no son buenas y la preocupación de muchos estamentos de la UIS y de algunos sectores de la opinión se centra en las declaraciones de directivos y trabajadores, quienes han señalado “desórdenes demasiado graves” al interior del campus, relacionados con comercio y consumo de drogas y alcohol, pero también con actos de delincuencia y violencia contra trabajadores de la institución.

Según la Asociación Sindical de Empleados Públicos de la UIS, tanto estudiantes como personas ajenas a la institución están incurriendo en excesos dentro y fuera del campus, algunos consistentes en ataques contra la integridad del personal de vigilancia, con elementos contundentes e incluso con armas blancas. Las denuncias, de las que ha hecho eco el Consejo Académico, hablan de tráfico y consumo de drogas, alcohol, hurtos a elementos de la universidad y actos de vandalismo también contra la planta física.

Todo esto hace necesario un replanteamiento de las políticas de seguridad que tiene la UIS, porque no se justifica que nadie atente contra ella, y tanto menos personas que no pertenecen a la institución, sin embargo, hay que decidir con extrema cautela, pues no puede ocurrir que en un afán por erradicar estos comportamientos, termine atentándose contra la privacidad, la integridad o la seguridad de los mismos estudiantes que en abrumadora mayoría no participan de estos hechos. La autonomía universitaria, la libertad de expresión, de cátedra y de pensamiento, entre otras, son garantías que no pueden menoscabarse, pero en esto no puede tampoco limitarse al Consejo Directivo a la hora de ejercer el legítimo derecho de proteger la institución de actos y personas peligrosas.

El balance entre todos estos delicados elementos que intervienen en el problema será la garantía de que la solución sea justa, pacífica y efectiva. La UIS es un patrimonio de los santandereanos que debemos proteger, pues no es posible que por el actuar de unos pocos se ponga en peligro la integridad de este claustro y de sus estudiantes.