Las autoridades no pueden ser burladas por las caravanas ilegales

En la noche del pasado 2 de junio ocurrió un hecho sencillamente escandaloso y desafiante que no debemos dejar pasar como habitantes de Bucaramanga, no solamente por lo que contiene de irrespeto por el espacio público, por la ciudadanía en general, sino por la misma autoridad que fue sobrepasada al punto de que una caravana que incluía desfiles con mujeres desnudas y consumo indiscriminado de alcohol y drogas, no solamente alcanzó a montar un desfile sobre el Viaducto Alejandro Galvis Ramírez, en la carrera novena, sino que enseguida, y sin control alguno de parte de la autoridad, continuaron por otros sitios de la ciudad.

La caótica caravana recorrió la carrera 27, hizo otra parada en los alrededores del estadio Alfonso López y luego causó estragos también en Cabecera. La actividad que, obviamente, no contaba con permiso para su realización, tampoco contó con resistencia de la policía durante el largo tiempo en que estuvo recorriendo la meseta de Bucaramanga acosando y hostigando a la ciudadanía que, nuevamente, se sintió desprotegida y a merced de cualquier persona o grupo de personas que deseen delinquir o, como en este caso, arremeter contra la tranquilidad que debería haber en las vías y los lugares públicos.

No es fácil entender la razón por la que la policía no actuó en este caso, ya que la prolongada duración de la ilegal caravana, más el alto número de carros y motos, además del bloqueo de vías centrales y, aún más, vecinas de la comandancia, les dio plazo aún para presentar canciones y desfiles, lo que deja sin posibilidad la idea de que no se hubiera enterado la autoridad o no hubiera tenido tiempo de reaccionar, con lo que se sentó un pésimo precedente que, con seguridad, animará a otros de estos grupos a hacer lo mismo.

Es insostenible para la ciudadanía que, además de la sensación de desprotección que se ha generalizado con el avance de la delincuencia y los delitos menores en las calles, se sume ahora el atropello de grupos de jóvenes con el poder de retar a la autoridad policial y salir indemnes de ello. No estamos pidiendo que se enfrente por la fuerza a un grupo de jóvenes y se provoque una confrontación de inciertas consecuencias. La inteligencia y demás recursos legales y prudentes con que cuenta la policía deberían operar para contener a tiempo y sin violencia una reunión de este tipo, antes que permitir que se ponga en riesgo, como ocurrió esa noche, la integridad de los ciudadanos.