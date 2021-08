Las barras del Atlético Bucaramanga deben demostrar que el fútbol se puede vivir en paz

El regreso de los aficionados a las tribunas de El Campín de Bogotá, el pasado martes, quedó marcado por un hecho dantesco que, después de más de un año de ausencia de las barras en los estadios por causa de la pandemia, demostró que no hemos avanzado en el propósito de erradicar la violencia de estos escenarios deportivos. Una avalancha de seguidores del Atlético Nacional de Medellín arremetió contra barristas del Santa Fe, agrediéndolos despiadadamente y creando un efecto de excitación general que los llevó a invadir las tribunas destinadas a quienes asistían al partido en compañía de sus hijos pequeños, lo que, obviamente, elevó al máximo la indignación nacional contra los autores de este salvaje ataque.

Este fenómeno, que es mundial y que en la mayoría de los países desarrollados donde se presentó en las últimas décadas del siglo pasado fue controlado, luego de un largo tiempo y una gran inversión en tecnología e inteligencia, lo hemos vivido intensamente también en Bucaramanga, como lo demuestra la tragedia ocurrida hace casi 40 años, el 11 de octubre de 1981, en el estadio Alfonso López, que dejó un número nunca determinado de muertos y heridos. La verdad es que en Colombia la situación de estas hinchadas ha estado fuera de control desde hace muchos años, pues la violencia que de estos grupos se deriva suele afectar incluso barrios enteros en la vecindad de los estadios.

Las barras del Atlético Bucaramanga, que retornan el próximo lunes al Alfonso López, han prometido un regreso pacífico y el respeto absoluto por los hinchas de los equipos visitantes y aunque los antecedentes pueden hacer dudar de su palabra, es mejor darles una voz de confianza y esperar a que en la práctica muestren la sinceridad de su intención y que sus acciones se conviertan en un ejemplo para los aficionados en el resto del país. A su favor tienen estos seguidores del Atlético Bucaramanga, que han estado en los últimos años asistiendo a actividades con el grupo llamado ‘Barras colombianas por la convivencia’, junto con hinchas de Huila, Once Caldas, Santa Fe, Independiente Medellín y Tolima, que impulsan esta idea del fútbol en paz. Entonces, no hay mejor oportunidad que esta del regreso a las tribunas, para demostrar que lo aprendido tiene aplicación en la realidad y que podemos volver a compartir los estadios y hacer de nuevo que la del fútbol no sea una actividad de alto riesgo, sino una fiesta deportiva y familiar.