La verdad es que hasta ahora no todo ha salido bien en el proyecto que impulsó la pasada alcaldía de Bucaramanga, relacionado con la definición de recorridos y carriles exclusivos para bicicletas en la meseta y la construcción de la infraestructura correspondiente. Buena parte de lo que se diseñó e implementó fue duramente criticado por varias comunidades, tanto por propietarios de viviendas como de negocios, que se quejaron por la falta de socialización del proyecto que, desde que comenzó a ejecutarse, dijeron, les había significado grandes perjuicios.

La administración de entonces tuvo que enfrentar protestas de toda índole, y cuando finalmente logró comenzar la construcción, la obra, a pesar de su baja exigencia técnica, siempre rodó a muy poca velocidad, convirtiéndose en otra cuenta que la ciudadanía le cobró al gobierno de Rodolfo Hernández y el descontento no solo no amainó, sino que creció cuando los pocos tramos que se concluyeron, entraron en funcionamiento, pues causó un evidente trastorno en el tránsito vehicular general que no se vio compensado por un uso masivo, ni siquiera significativo de la ciclorrutas.

Y si las bicicletas muy poco se vieron por los nuevos canales construidos para ellas, los que sí aprovecharon la exclusividad fueron las motos y los taxis pequeños que se tomaron los bicicarriles para circular e incluso para parquear, hecho que Vanguardia ha denunciado decenas de veces, sin que se vea que haya habido una solución al respecto. Pero si la administración pasada trastabilló con este proyecto, la actual también ha estado dando tumbos, pues frente a las obras pendientes ha sido lento su paso, y su ambigua posición frente a lo construido ha creado incertidumbres que hace poco animaron a la comunidad, en actitud inaceptable, a levantar los hitos que protegen el carril, para, literalmente, desaparecerlo.

La alcaldía de Juan Carlos Cárdenas al mismo tiempo que defiende los bicicorredores, sostiene que hay que replantear lo que está hecho, y así, en medio de las imposiciones de la administración pasada y las improvisaciones de la actual, la ciudad va perdiendo la posibilidad de tener un sistema sustentable de ciclorrutas que cumplan con objetivos serios y de largo plazo como la descongestión del tránsito en algunas zonas de la ciudad, la reducción en la contaminación ambiental y el aporte a la salud y la recreación de las personas que son, entre varias otras, ventajas de contar con rutas exclusivas y seguras para ciclistas que ojalá tengamos cuando las cosas se hagan con la suficiente democracia y competencia.