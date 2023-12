Las dudas sobre el ministro Leyva

Una de las claridades más importantes que está debiéndole al país el gobierno del presidente Gustavo Petro, es la que tiene que ver con el enfrentamiento que evidentemente ocurrió entre el canciller Álvaro Leyva Durán y la prestigiosa abogada Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del que han quedado muchos platos rotos y muy pocas explicaciones. Todo indica que la señora Zamora fue maltratada por el ministro, conocido, entre otras cosas, por su intemperancia, misma que habría primado en algún desencuentro de este con la funcionaria que, según ha dicho, sólo intentaba cumplir con su deber.

El asunto no es de poca monta, porque no se trata simplemente de un agrio enfrentamiento entre compañeros de trabajo, así sean estos de la más alta jerarquía administrativa, sino porque lo que habría de por medio en el encontronazo implica sospechas de corrupción y no de parte de cualquier persona, sino de un hijo del propio canciller, cuya vinculación a alguna conversación relacionada nada menos que con la embolatada licitación de la empresa que debe producir los pasaportes en Colombia, habría desatado las furias de Leyva contra Zamora.

Por ahora lo que parece es que el presidente hubiera tomado partido por su ministro, al solicitarle y aceptar hace pocos días la renuncia de Zamora, aunque de tal postura no se tenga una sola explicación. No sabemos si el mandatario lo ha hecho como un acto de solidaridad con su ministro o si, efectivamente, tiene información confiable que le indica que los señalamientos sobre el hijo del alto funcionario son infundados y la señora Zamora no tenía justificación en las dudas que tenía en este caso, todo lo cual simplemente nos deja una mala sensación y un panorama más bien oscuro sobre lo que ha estado ocurriendo.

Pero, volviendo a lo que es el punto central del debate, que no es ni la persona del ministro Leyva, ni de la abogada Zamora, hay una urgente necesidad de que el país tenga la seguridad de que alrededor de la licitación de los pasaportes no se están corriendo gruesas cortinas para oscurecer las actuaciones que se han dado y se darán al respecto, sino que la claridad y transparencia que tanto defiende el presidente se hagan evidentes a los ojos de todos. Es absolutamente necesario que de este odioso capítulo de rencillas palaciegas no estemos pasando a la intención, ingenua o consciente, de ocultar lo que puede ser un acto de corrupción de alto nivel.