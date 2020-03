Las gravísimas denuncias de abuso sexual en La Normal requieren respuestas inmediatas

El doloroso caso que se ha denunciado en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga en el que estarían involucrados varios docentes en presuntos hechos de abuso sexual y acoso sexual, que se habrían cometido contra niñas y adolescentes de esa institución muestra una realidad a la que se enfrenta diversas instituciones educativas, no solo de educación secundaria, y frente a la cual no se habla ni en la comunidad estudiantil ni frente a las familias, y de la cual no sabe cómo enfrentar ni el sistema judicial, ni las autoridades ni la sociedad en general.

Ha quedado en evidencia, por ejemplo, la falta de preparación de los directivos de los colegios para enfrentar adecuadamente situaciones relacionadas con actos de violencia sexual, por cuanto no conocen ni los procedimientos legales ni las entidades del Estado que pueden intervenir en estos casos. Esto hace que la respuesta institucional sea ingenua, lenta y muchas veces equivocada, lo que puede propiciar incluso condiciones de impunidad a la hora de investigar o juzgar a los responsables.

Vale también la pena entender qué puede estar faltando en los colegios para que pueda llegarse a la situación de que no uno, ni dos, sino una decena de profesores estén bajo sospecha de ataques de orden sexual en una sola institución educativa. Por supuesto que existe una presunción de inocencia que debe ser desvirtuada, pero la gravedad de las denuncias exige que se obre con la precaución suficiente para proteger a las menores.

Es urgente que se efectúe una evaluación general en los colegios, oficiales y privados, en cuanto a control, vigilancia o mecanismos de denuncia existentes respecto de los delitos sexuales. Si bien la responsabilidad en estos casos es personal, las asociaciones de docentes deben darse por enteradas, en tanto hechos como estos minan la confianza en los profesores y en las instituciones, pero, sobre todo, conviene que tomen acciones concretas de capacitación a docentes, alumnos y padres de familia, para que se pueda responder acertadamente frente a cualquier denuncia de agresión sexual.

Finalmente, la justicia y los organismos de control deben contar con el suficiente respaldo para actuar con rapidez y contundencia en estos casos, sin que se victimice nuevamente a las víctimas. Las investigaciones de esta clase de delitos deben conducirse con celeridad, para que se llegue a una conclusión inmediata sobre la responsabilidad de los señalados y en caso de que esta sea de culpabilidad, la pena se aplique también sin dilación alguna. Se necesitan acciones múltiples y urgentes para evitar que los colegios se conviertan en lugares propicios para la acción de los depredadores sexuales.