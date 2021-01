Las mujeres siguen en la mira de los violentos

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, la última persona asesinada entre los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia en 2020 fue Eunice Medina Mujica, en Los Patios, Norte de Santander; para la misma fuente, la última persona asesinada entre los firmantes del acuerdo de paz con las Farc, el año pasado, fue Rosa Amalia Mendoza Trujillo, en Montecristo, Bolívar; por último, de la lista de familiares o relacionados con estos asesinatos que perdieron la vida en ataques de esta índole, la última víctima de 2020 fue Luisa Fernanda Correa, en Tierralta, Córdoba, quien murió en el atentado contra su madre. Pero, además, la primera persona asesinada en este 2021 entre los firmantes de la paz es Yolanda Zabala Mazo quien, en Briceño, Antioquia, murió junto con su hermana, producto del mismo ataque.

Además de la obvia intención de eliminar a personas relacionadas con temas de paz, liderazgo y derechos humanos, el otro factor común en estas muertes es que todas corresponden a mujeres y aunque es claro que no son ellas la únicas, los líderes y firmantes hombres también han sido blanco de quienes los están asesinando, no cabe duda de que los atentados contra mujeres indefensas, por razón de su condición de liderazgo comunitario, es actos cobardes, son delitos que no pueden seguir quedando en la impunidad.

Luego de 386 muertes violentas por estas razones en 2020, el año 2021 comienza mal, pues ya ocurrieron tres muertes, la de Gerardo León, líder social de Puerto Gaitán, Meta, y la ya reseñada de Yolanda Zabala y su hermana. Es urgente que se detenga esta espiral de violencia en la que la mujer es víctima de muchas maneras, por ser una perseverante defensora de los derechos de los demás, por llevar, casi siempre en solitario, la carga de los hijos y muchas veces la economía familiar; porque también es blanco de la violencia intrafamiliar, la inequidad laboral, etc. En esta trágica lista de muertes, las mujeres son cerca del 14%, una proporción muy alta, pero de la dinámica social rural y urbana, ella es víctima en una proporción mucho mayor. Se requiere una reacción real, urgente y contundente de la sociedad en contra de todas las formas de violencia y en especial en favor de la que afecta de mil maneras terribles a las mujeres.