Los carriles exclusivos de Metrolínea hoy son tierra de nadie

Desde cuando el 22 de diciembre de 2009 rodó el primer articulado de Metrolínea y se presentó tal hecho como el ingreso de la ciudad y el área metropolitana a la nueva era del transporte público, con un Sistema Integrado que superaría los traumatismos que por décadas causó al tránsito, el viejo sistema de buses convencionales que atestaban las avenidas y se convertían en francas amenazas con su guerra del centavo, nadie se imaginó que tal promesa no solo no se cumpliría, sino que 12 años después, estamos muy cerca de regresar a esa misma situación que entonces se vivía.

Esto se ve en las finanzas del Sitm, se ve en su disminuido parque automotor, se ve en los deteriorados carriles exclusivos, se ve en la extendida frecuencia de los recorridos, se ve en la falta de cubrimiento de las rutas existentes, se ve en el crecimiento acelerado y permanente del transporte ilegal que se alimenta de las falencias de Metrolínea, y se ve también en la falta absoluta de autoridad y cultura ciudadana, dos variables cuyo resultado es la invasión de los canales de los buses del Sistema que ya poco o nada tienen de exclusivos, que era, quizás, su mayor ventaja competitiva.

Como lo ha denunciado Vanguardia en los últimos días y semanas, la carrera 15, que debía ser una vía que le daría a los usuarios del sistema velocidad en sus desplazamientos, ha caído en la anarquía por cuanto carros y motocicletas la han invadido, ante la pasividad o nula acción de las autoridades que, al parecer, se han declarado vencidas por los transportadores piratas y los conductores particulares que irrespetan la restricción. Esas mismas autoridades certifican con sus cifras oficiales, que la invasión de los carriles exclusivos de Metrolínea deja hasta ahora seis personas muertas y 23 heridas.

En otras palabras, estamos frente a un panorama muy similar al que teníamos antes de diciembre de 2009, con el agravante de que en ese tiempo no existía el transporte pirata. Metrolínea no respondió a las expectativas que se crearon y hoy es una empresa que no se ha ganado el respeto de los ciudadanos, por eso sus carriles son invadidos y sus estaciones son agredidas con frecuencia. La autoridad debe hacerse sentir, la cultura ciudadana debe trabajarse en las calles y el propio Sitm debe también respetar a sus usuarios y a la ciudadanía en general, si queremos, más pronto que tarde, resolver un problema que cada día se hace más grande y más peligroso.