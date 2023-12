Los líderes sociales siguen en la mira

Contando sólo el pasado mes de noviembre, en Colombia ocurrieron 16 asesinatos de líderes sociales, que se produjeron en razón de su activismo, y si se mira la cifra de lo que va del año, que acaba de entregar la organización Human Rights Watch, llegamos hasta el doloroso número de 150 de estos compatriotas que han perdido la vida únicamente por haber tomado en sus manos la vocería de comunidades amenazadas, oprimidas, olvidadas o sencillamente estigmatizadas por múltiples razones. Son 150 familias, pero también, son 150 grupos sociales que han quedado heridos y silenciados de esta forma cruel y cobarde.

Al tiempo con la cifra entregada, HRW registra el descenso en estos asesinatos comparados los 150 de los once meses de este año con los mismos del año pasado, cuando ocurrieron 215, es decir, que se ha reducido en 65 la ocurrencia de este aleve delito. Una buena noticia en medio de un dolor profundo y de una situación que no debe mediatizarse ni atenuarse, simplemente porque haya habido menos asesinatos, pues lo urgente y lo obligatorio para cualquier gobierno en ejercicio, es que no ocurra uno solo de estos hechos.

No puede seguir siendo la representación de una comunidad, el motivo para que la integridad y la vida de una persona se ponga en riesgo, tanto menos es algo que se espera en el contexto de un gobierno que se adjudica un gran respaldo popular, luego, por el cumplimiento debido a su obligación constitucional de garantizar la vida de los asociados, el presidente Petro debe entender que la suerte de estos líderes, para bien o para mal, está en sus manos.

El primer mandatario ha lamentado estas muertes, pero lo que se espera es que su política de paz total empiece a producir efectivamente la reducción sustantiva de la violencia, y se restituya el ejercicio pleno de derechos de representación social, como es lo que aún no han ganado los líderes que siguen viviendo en medio de la zozobra que produce no tener la certeza de que su seguridad está garantizada. Los diálogos con los grupos armados ilegales y la represión de las Fuerzas del Orden a las mafias del narcotráfico deben dar, cuanto antes, los resultados que lleven a cero el número de asesinatos de líderes sociales, que es una de las promesas de este gobierno.