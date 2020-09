Los motores del desarrollo

Jeffrey Sachs es uno de los economistas más destacados en el escenario internacional, y dirige actualmente la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En reciente entrevista en donde alude a los elementos que están en juego para que las regiones puedan alcanzar niveles altos de desarrollo, no vacila en mencionar el tema de la infraestructura, como instrumento base para poder asumir los compromisos que se advierten en la materia, con los cuales se deben enfrentar la presencia de la pobreza y las presiones sobre el empleo productivo.

Al referirse a Colombia dice que “el gobierno central y los gobiernos locales, deben identificar prioridades de infraestructura, como 5G, electrificación, energía renovable, aeropuertos, ferrocarriles, que puedan ser estratégicos para su desarrollo regional”

Dice además que hay que planificar con suficiente anticipación e invertir de manera prospectiva.

Creo que estas recomendaciones las deben tener muy en cuenta nuestros gobiernos, pues no es posible avanzar con propiedad si no se hace planeación sobre los escenarios del futuro y si no se trabaja constantemente para materializarlos.

Dentro de estos elementos que menciona el experto, encontramos que en el caso regional no se está actuando con visión de largo plazo. En lo que respecta a la conectividad vial, resulta absolutamente imperdonable que se hayan reducido los proyectos para Santander, y los tramos de doble calzada Zipaquirá-Bucaramanga y de esta capital a Pamplona, hayan sido modificados a calzada simple, en donde apenas se contemplará un carril de adelantamiento en algunos tramos.

Es decir, una solución mediocre, si se tiene en cuenta que Bucaramanga es la quinta ciudad del país y la cuarta en competitividad, y cuando 12 capitales ya tienen asegurados sus proyectos de doble calzada, y se acaba de anunciar el plan de tres calzadas para la vía a Ibagué.

Pero, además, ya se definió el plan de la reactivación del ferrocarril y se hacen las primeras pruebas de trasporte de carga desde el sur del país hasta la Costa Atlántica, y sin embargo nadie habla de la reactivación del tramo Bucaramanga-Barrancabermeja. Es más, en capitales como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, ya tienen proyectos estructurados y algunos en ejecución, para aprovechar los tramos férreos para poner en operación los llamados trenes de cercanías y de esta manera atender el transporte masivo de pasajeros entre los municipios de las respectivas áreas metropolitanas. Si Bucaramanga pensara en este proyecto, se podría operar la red férrea hasta Piedecuesta y estructurar de esta manera una ruta de pasajeros, que descongestionaría las principales avenidas de ese corredor metropolitano y brindaría una posibilidad de mejoramiento de la calidad de vida a miles de personas que diariamente tienen que invertir varias horas en una posibilidad de transporte.

Los gobernantes deben ser claros con los ciudadanos y estar en capacidad de informarles cuáles son sus proyectos no solo de corto plazo, sino aquellos que deben estar pensados para abordar las exigencias del furo. En este tema de la conectividad, resulta vital estar a tono con las exigencias del desarrollo, o de lo contrario, estaremos condenados a quedar muy retrasados en la fila del progreso y de la modernidad.