Por fin, después de volverse insostenible, el presidente Gustavo Petro, a comienzos de esta semana, aceptó la renuncia de la señora Concha Baracaldo, a quien él mismo había designado como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La salida de Baracaldo se dio después de meses de cuestionamientos y controversias, que se dieron prácticamente desde que se anunció su nombramiento, con fuertes críticas de la opinión pública y miembros de fundaciones y otros organismos, que señalaron oportunamente tanto la discutible idoneidad de la señora, como algunos antecedentes suyos en actuaciones oficiales que dejaban dudas sobre su moralidad.

El presidente desoyó los reparos que se presentaron y no solo posesionó a la señora Baracaldo, sino que, cuando arreciaron las críticas y estas empezaron a confirmarse con las actitudes evasivas y claramente equivocadas de la entonces directora del ICBF, la respaldó en más de una ocasión e, incluso, replicó a quienes expresaban las objeciones a sus acciones y, sobre todo, sus omisiones. La tozudez del mandatario nacional en este caso no solo fue inconveniente para la institución que defiende a la infancia más desprotegida, sino de él mismo ya que, como vemos, finalmente tuvo que reconocer su error y desvincular de su gobierno a la funcionaria cuestionada.

Al final de cuentas, perdió el presidente, pues hizo evidente su error de juicio al nombrar a Concha Baracaldo en el cargo para el que fue designada; perdió el país porque mantuvo durante semanas un debate nocivo sobre un asunto que de burocrático iba convirtiéndose en interés de Estado, sin que, a pesar de su importancia, el asunto tuviera toda esa trascendencia; pero, sobre todo, lo más inconveniente y hasta doloroso, es que en el interregno de estas vanas disputas, perdieron los niños de las familias más pobres del país.

Esta situación de tragicomedia debe dejar lecciones y enseñanzas, especialmente para el Gobierno Nacional, pues no se justifica, bajo ningún argumento coherente, que frente a un tema tan sensible como la infancia y sus inmensas necesidades, se privilegie el mantenimiento de una posición de poder, cuando lo justo y lo válido era actuar con diligencia en la rectificación de un error, que no se hubiera vuelto tan costoso para todos, si se hubiera resuelto debidamente. En otras palabras, lo que tenemos es que el ICBF va a comenzar seis meses después de la posesión presidencial, un tiempo muy largo para una misión crucial como es la que cumple esta vital institución de protección a la infancia.