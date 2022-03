Medidas para combatir la inseguridad y el microtráfico

El pasado viernes la ciudad recibió la visita del ministro de Defensa, Diego Molano, y del Director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, quienes junto al gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado, y los alcaldes del área metropolitana, celebraron un consejo de seguridad, tras el reclamo ciudadano por medidas concretas para frenar a la delincuencia. Este llamado se convirtió casi que una exigencia de los ciudadanos, tras la muerte de la joven Nickol Valentina Rodríguez hace una semana, apuñaleada por robarle un celular.

La inseguridad que se vive en el área metropolitana no es una cuestión de percepción. Si bien los indicadores de denuncias pueden ser menores, esto no puede tomarse simplemente como una baja en los hechos delictivos, en momentos en que la ciudadanía registra a diario más y más más robos y crímenes, que han llevado a que hoy la sensación en la calle sea la del miedo. Esta baja en las cifras puede ser más bien el reflejo de la negativa de las personas a denunciar, pues sienten que es inútil hacerle, pues es un trámite engorroso que toma horas, y la gente cree que la final no valdrá la pena pues no se recuperará lo hurtado, ni se castigará al delincuente.

Por eso es de gran recibo el anuncio hecho en ese consejo de seguridad, según el cual se creará un grupo élite para combatir la delincuencia en el área metropolitana y se mirará este fenómeno como un hecho metropolitano, pues hasta hoy cada municipio ha tomado las medidas de forma individual en sus localidades, a pesar de que los robos y crímenes ocurren de manera uniforme en toda el área metropolitana. Analizar lo que ocurre desde una la perspectiva metropolitana será sin duda un primer gran paso para frenar a la delincuencia.

Pero tal vez lo más preocupante de lo expuesto en el consejo de seguridad es constatar que detrás de esta delincuencia se mueve un gran negocio de microtráfico, que se disputa entre dos grandes bandas, y que han tomado a esta ciudad y su área como su gran centro de operaciones.

Las revelaciones del general Vargas fueron más allá de lo que hoy es del conocimiento público. Según dijo el general, en los últimos días se han derribado cerca de 33 “ollas virtuales” en Bucaramanga y su área, es decir, sitios virtuales dedicados al expendio de estupefacientes. De acuerdo con la Policía Nacional, en el país se han identificado cerca de 320 sitios virtuales de expendio de droga.

Según el reporte de la Policía, los ‘jibaros’ son contactados a través de redes sociales, y luego despachan los pedidos de manera clandestina a través de domiciliarios falsos. Facebook, Instagram, Telegram y Whatsapp son las redes más utilizadas por los compradores. El trabajo de las autoridades es investigar las IP de los expendios virtuales para desmantelar las redes de microtráfico.

Esperemos que estos anuncios se hagan realidad y empecemos a ver muy pronto medidas efectivas contra la delincuencia y el microtráfico que la alimenta en Bucaramanga y su área. Los ciudadanos ya no soportamos más estar a merced de los delincuentes.