Metrolínea, un sistema cada vez menos seguro para los usuarios

El 3 de diciembre de 2021 un bus de la ruta AP12, de Metrolínea, se estrelló contra una vivienda, por fallas mecánicas; el 18 de abril de 2022, el conductor de un bus de la ruta AN1 perdió el control del vehículo sobre suelo mojado en el sector de Colseguros Norte; el 25 de mayo de este año, un bus de la ruta AP7 se quedó sin frenos en el barrio El Cristal; en la noche del pasado miércoles 12 de octubre, un bus se incendió en La Españolita, Piedecuesta, en un hecho que afortunadamente no dejó heridos porque los pasajeros lograron abandonar oportunamente el vehículo.

El común denominador en este rápido y parcial recuento, es la baja calidad técnica y de mantenimiento que muestra la gran mayoría de la flota de buses que aún opera con Metrolínea, que, sumada a la imprudencia y muchas veces excesiva velocidad con que maniobran los conductores, han convertido este sistema de transporte en un riesgo objetivo para las personas que, por necesidad o preferencia, lo usan. En medio de la profunda crisis que vive Metrolínea, el incumplimiento en las frecuencias de las rutas y el mal estado de los buses es precisamente lo que no debería presentarse nunca.

Lo único que le falta al Sistema Integrado de Transporte Masivo, y que ojalá nunca suceda, es que en alguno de estos percances el saldo no sea leve, sino que ocurra una verdadera tragedia. La verdad es que hace tiempo vienen presentándose estos incidentes, es decir, la empresa ha estado jugando desde hace años en la cuerda floja, dejando la seguridad en la operación de los buses, no al cumplimiento estricto de las normas, sino a la esperanza de que, si hay algún accidente, no deje víctimas graves o fatales.

Palabras más, palabras menos, el usuario cotidiano de transporte público en Bucaramanga y el área metropolitana que no tiene recursos para usar taxi, está debatiéndose entre dos peligros significativos, el que representa un sistema pirata, ilegal, mayoritariamente constituido por motocicletas que, en alta proporción abusan del vehículo y las normas, además de que no responde al pasajero en caso de accidente, y un sistema oficial, legal, pero insuficiente, deficiente y cada vez más riesgoso. Con toda la responsabilidad que le cabe, el Sitm debe hacer frente a este problema creciente de la inseguridad de los vehículos que ruedan por la ciudad, sin más dilación y sin esperar a que se presente un hecho trágico que los obligue a actuar.