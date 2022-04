Miles de vidas no pueden depender del capricho de la naturaleza

El 12 de febrero de 2005 una creciente del Río de Oro dejó tras de sí una de las mayores tragedias en la historia del área metropolitana de Bucaramanga: 20 personas fallecieron y más de dos mil familias perdieron sus viviendas, debajo de las avalanchas de lodo que dejaron a Girón y parte del occidente de Bucaramanga, frente a una emergencia que demandaría varias semanas de esfuerzos para regresar a la normalidad, solo que, como lo probó el desastre, no era nada normal que miles de familias vivieran en la ronda del río, sabiendo, sobre todo las autoridades, que esto implica peligro de muerte.

Pero esta catástrofe anunciada, dejó solamente el balance doloroso que registraron los medios, porque, al parecer, no dejó enseñanza ninguna para los actuales residentes y gobernantes de todos los municipios del área metropolitana que, como lo denunció Vanguardia hace unos días, no se apropiaron de la experiencia y continuaron poblando zonas de alto riesgo de inundación ante la mirada desentendida de las entidades e instituciones responsables de que tales situaciones no se presenten.

Hoy seguimos registrando varios miles de familias que se asentaron en las riberas más próximas al cauce de ríos tan caudalosos como el Río de Oro, el Suratá, incluso el Río Frío y contemplando una situación totalmente ilógica y es la de un Estado que permite estas invasiones en zonas de alto riesgo, para luego gastar grandes cantidades de dinero en obras que apenas parcialmente reducen el peligro, porque nunca hay dinero necesario para remediar realmente el problema, cuando lo menos costoso hubiera sido tomar medidas no solo de orden policivo, sino también de formación de cultura e incluso de tipo ambiental, para evitar que se poblaran estas zonas, vedadas para la construcción de vivienda.

Hoy Vanguardia nuevamente ha señalado el peligro que se cierne sobre un gran número de familias en esta nueva temporada de lluvias, que si termina sin una tragedia, que es lo que todos deseamos, solo nos significa extender el temor hasta el nuevo invierno. Según datos del AMB, en riesgo de inundación en el área tenemos 310 hectáreas, 102 barrios, que contienen al menos tres mil asentamientos precarios, en riesgo de inundarse, es decir, decenas de miles de vidas están en este momento dependiendo simplemente de que la naturaleza no les cobre a ellos el riesgo que tomaron y a los gobiernos municipales la indiferencia frente a la mortal amenaza.