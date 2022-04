Muchas promesas y pocas obras se han hecho para el centro de Bucaramanga

El alcalde Juan Carlos Cárdenas acaba de hacer el anuncio de su plan de transformación del centro de Bucaramanga, en el que, por ahora, calcula invertir la suma de 55 mil millones de pesos y, aunque partimos de la buena fe del mandatario, seguramente el anuncio en más de un bumangués debe causar cierta inquietud, dados los recientes antecedentes en esa misma materia.

Por ejemplo, dentro de una semana se cumplen exactamente 13 años del día en que el entonces alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, anunció a los cuatro vientos el megaproyecto con el que iba a recuperar para los bumangueses del pasado y el futuro, el centro de la ciudad, porque iba a sacar la zona del oscuro presente en el que se encontraba y la iba a convertir en la primera gran obra urbanística del siglo 21, pero casi década y media y tres alcaldes después, el centro de la ciudad aún sucumbe lentamente ante el abandono, la inseguridad, la congestión peatonal y vehicular, las terminales de transporte pirata y centenares de disfuncionalidades que lo hacen todo menos un lugar atractivo ni para los locales, ni para los visitantes.

El 15 de abril de 2009, Vargas prometió prácticamente un nuevo centro, desde la carrera 15 hasta el parque Centenario y desde el Parque Santander hasta la Quebrada Seca, con dos grandes alamedas, terrazas ambientales, un jardín con chorros de agua, un parqueadero para 150 vehículos y cinco vías peatonales. Pero nada de esto ocurrió. Luego, el alcalde Luis Francisco Bohórquez hizo su personal aporte a los grandilocuentes anuncios sobre la misma zona y aseguró que iba a rescatar la manzana de la Plaza de San Mateo, incendiada en 1979, con un proyecto arquitectónico que incluía la estación del teleférico que iría de este lugar al Aeropuerto de Palonegro. Bohórquez tampoco movió una sola piedra.

Rodolfo Hernández no prometió grandes obras en el centro, sino pequeñas acciones para su recuperación, pero tampoco pasó de algunos intentos fracasados y acciones inconexas de ‘urbanismo táctico’ de las que hoy prácticamente no sobrevive una sola. Esperamos que el alcalde Cárdenas logre lo que no consiguieron sus antecesores y lleve a término el anuncio recientemente hecho, para que realmente el centro de la ciudad recupere el valor arquitectónico, histórico, cultural, urbanístico y económico que lo hizo, en el pasado, pujante epicentro del pensamiento y el desarrollo de todo Santander y no nos quedemos nuevamente en la expectativa vana de un simple anuncio gubernamental.