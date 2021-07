Con la aprobación del formulario para recolección de firmas y la designación de Silvia Corzo como alcaldesa encargada para la vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, comenzó oficialmente el proceso de revocatoria del mandato de Juan Carlos Cárdenas Rey como alcalde de Bucaramanga. El comité promotor de esta iniciativa, llamado “Sáquele roja al traidor”, deberá ahora recoger más de 42 mil firmas para validar el proceso y llamar a las urnas a los bumangueses, para que decidan si revocan a Cárdenas Rey como mandatario de la capital santandereana.

Tal iniciativa no debería siquiera atender la atención de los bumangueses. Si bien, hay que decirlo, la gestión de Cárdenas al frente de la ciudad no ha cumplido la expectativa de los habitantes de Bucaramanga y su administración se percibe de poco impacto y alejada del sentir ciudadano, sumir a la ciudad en la interinidad de un nuevo alcalde encargado para terminar el tiempo que resta de gestión sería el peor de los errores, pues sumiría a Bucaramanga ahí sí en la inacción y la inmovilidad de propuestas que puedan llevar a su desarrollo.

Es cierto, no ha sido Juan Carlos Cárdenas un alcalde que haya traído a Bucaramanga el mensaje de orden, progreso y gestión con la que se ilusionaba la ciudad al principio de su mandato. Su administración se percibe desconectada del sentir ciudadano y la inexperiencia y falta de manejo de muchos a quienes designó como sus principales asesores, y en quienes delegó el manejo de asuntos críticos de la ciudad, llevaron a que se cometieran errores en su gestión que desgastaron su imagen y dieron la sensación de no tener claras las necesidades de la ciudad. Y si a esto se le suma la pandemia que trastocó todos los planes el balance no es el mejor.

Pero si bien no es la gestión de Cárdenas la esperada, insistir en revocar su mandato no es más que sumir a la ciudad en un gasto de miles de millones absolutamente innecesario, pues el resultado, de darse tal solicitud, no será más que someter a la ciudadanía a una interinidad dañina que significará no poder llevar a cabo ningún plan de gobierno.

Además, no son sanas las intenciones de quienes buscan está revocatoria. Esta iniciativa no tiene más que una intención de oportunismo político de quienes la impulsan, que buscan llamar la atención de un electorado para tenerlo captado con miras a la próxima contienda electoral en el país. Nadie aquí está pensando en el bienestar de Bucaramanga. Ninguno de quienes se llaman impulsores de la revocatoria del mandato de Cárdenas está pensando en Bucaramanga y un mejor futuro. Ninguno de quienes han impulsado esta iniciativa está pensando en lo que necesita nuestra ciudad para salir adelante. Quienes promueven esta revocatoria, cuyo principal promotor en la sombra es el exalcalde Rodolfo Hernández, no lo hacen por creer que de triunfar vendrá la ejecución de proyectos prioritarios para la ciudad. Muy por el contrario, lo único que buscan es recuperar un poder político que perdieron, y que quieren recuperar con miras a las elecciones del 2021. Así que el llamado es a que los bumangueses no se presten al juego de ambiciones políticas de unos pocos.