Tal como está medido desde hace años y por distintos medios estadísticos, una de las instituciones más desprestigiadas en el país es el Congreso de la República y lamentablemente las múltiples razones de tal descrédito saltan a la vista. El legislativo nacional, en una amplia mayoría, hace tiempo que camina en dirección contraria a la de la Nación, como se demuestra de forma palpable con la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se presentó y aprobó una proposición que terminaría por aumentar en 12 el número de senadores, en uno de los momentos más críticos para la economía y la salud de los colombianos.

En efecto, el momento actual impone la participación y el compromiso de los congresistas con todos los temas relacionados con la pandemia, la mayor tragedia que hemos vivido desde la epidemia de viruela entre 1558 y 1560. A hoy, la cantidad de víctimas mortales se acerca a los 27.500 y a 900 mil el número de personas que han contraído COVID-19. Pero, en lugar de dirigir la mirada sobre esta situación con todas las consecuencias graves que ha dejado en la vida de las personas, los legisladores parecen, por el contrario, querer aprovechar la atención que la emergencia demanda, para tratar de pasar sin mayor debate una proposición, cuando menos desconsiderada e impertinente.

Bajo el presupuesto de que hay zonas del país que desde hace al menos siete períodos no han tenido representación directa en el Senado de la República, como es el caso de Arauca, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada, se pretende aumentar el número de curules en esa célula legislativa, pero los hechos parecen demostrar lo contrario de lo que se ha señalado: hablar de la falta de vocería de estos departamentos no implica la necesidad de ampliar el senado, sino el incumplimiento de todos sus miembros a las obligaciones que les fija la circunscripción nacional, creada por la Constitución de 1991. Si se ejerciera a cabalidad la representación nacional implícita en el mandato que las urnas le dan a los senadores, no podría hablarse de regiones del país sin curules. En pocas palabras, usar una reforma política que apunta precisamente a corregir errores, perseguir corrupción, eliminar vicios y recortar gastos en el legislativo, entre otras cosas, no puede servir como cortina para pasar por detrás iniciativas que son improcedentes, onerosas e innecesarias, por decir lo menos.