¡No olvidemos a San Andrés y Providencia!

“Tenemos que poner en marcha un plan de reconstrucción (...) que podamos hacer la mayor transformación en un periodo de 100 días o menos. Ese es un reto muy grande”. Estas fueron las palabras del presidente Iván Duque frente al desastre ocasionado por el huracán Iota, de categoría 5, que prácticamente borró la arquitectura de Providencia y causó múltiples daños en San Andrés. El plazo de 100 días para tener de nuevo estas islas recuperadas ya fue incumplido por el mandatario, pues acaba de extenderlo hasta abril de 2021, es decir, más de 130 días después de la tragedia.

Pero no solamente el Presidente ha incumplido el plazo inicial que se fijó y que, dicha sea la verdad, era prácticamente imposible de cumplir, sino que, además, lo que ha ocurrido en los primeros 30 días que siguieron al paso nefasto del huracán es muy poco, según denuncian habitantes de las islas que aseguran que aún hay gente prácticamente viviendo en la calle, durmiendo en carpas de muy mala calidad y con carencias básicas permanentes. A criterio de los damnificados, el Gobierno ha anunciado grandes planes y proyectos con la recuperación de las islas, pero no ha procedido con la eficiencia y eficacia necesarias para resolver la coyuntura humanitaria que viven desde el paso de Iota.

Todo esto indica que, aunque Eduardo José González, director de la Ungrd, ha asegurado en estos días a los medios que Providencia ya superó la primera etapa de atención tras la emergencia, la situación sigue siendo calamitosa y el país, que siempre vive de espaldas a esa parte del territorio nacional, no puede ahora, en tiempos de desastre y necesidad, hacer lo mismo.

Es urgente que tanto los medios de comunicación, como las redes sociales, los líderes de todos los grupos económicos, políticos, gremiales, sociales, etc, presten la debida atención a esta situación, propongan soluciones y promuevan acciones urgentes y concretas en apoyo a los miles de colombianos que están pasando, muchos de ellos, seguramente, el peor momento de sus vidas. No no nos olvidemos especialmente de Providencia.

No hablamos de cualquier cosa, sino de un desastre natural que dejó en las dos islas, 908 viviendas con colapso total, 935 con las cubiertas afectadas y solo 133 sin afectaciones, al hacer el balance de todas las existentes. No podemos abandonar a los damnificados de este huracán, a nuestros compatriotas, hoy damnificados que viven en San Andrés y Providencia, no les podemos dar más olvido.