No parece haber control contra el microtráfico en el área metropolitana

Una vez más, como ha ocurrido en los últimos meses, un hecho delincuencial provoca no solo la preocupación, sino el repudio de la comunidad, porque no puede dejarse a la mala fortuna el que dos niños, de solo uno y dos años de edad, resulten heridos de bala, obviamente como víctimas inocentes en otro caso de sicariato de los que desde hace ya largo tiempo suceden con tanta frecuencia en Bucaramanga. Que finalmente los menores hubieran podido salvarse, gracias al trabajo de los médicos del HUS, no disminuye el impacto del suceso, sino que deja la misma indignación y debe mantener la exigencia ciudadana sobre la urgente revisión a las políticas de seguridad en la ciudad.

Las primeras investigaciones, según los resultados informados por la misma Policía, nos llevan a un peligroso lugar común en el panorama de la delincuencia de los últimos tiempos y es a la acción desbordada y, por lo visto, en muchas ocasiones incontrolable de las bandas del microtráfico que con la misma tranquilidad compran, almacenan, venden y distribuyen la droga, como también amenazan, extorsionan o ejecutan a quienes, por la razón que sea, se interponen en el libre curso de sus negocios.

Lo cierto es también que la Policía no ha podido ganar terreno frente a este fenómeno que, mientras tanto, extiende su red por toda la meseta y el área metropolitana, pues lo que se ve es que el microtráfico crece y alrededor suyo aumentan los actos criminales en los que no solo caen personas vinculadas directa o indirectamente a este negocio, sino también civiles totalmente inocentes. Ya para 2018, según cifras policiales, el microtráfico era la causa del 60% de los asesinatos ocurridos en el área metropolitana y no parece haber dudas en que en los últimos dos años este multifacético delito ha crecido entre nosotros.

Frente a él, para hablar solo de los últimos seis meses, la Policía ha intentado, en octubre de 2020 la ‘Operación Express’ que produjo centenas de capturas y decomisos y en marzo el ‘Plan 100’ contra el microtráfico que buscaba hacer 177 operaciones en 100 días, pero el efecto de disminución o contención de esta forma de tráfico de estupefacientes, no se siente y sí, por el contrario, lo que la ciudadanía experimenta cada vez más es el temor y la inseguridad que la acción de estos delincuentes provoca en la ciudad y el área.