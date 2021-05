En los últimos días ha sido noticia la captura de varios señalados capos del narcotráfico en el área metropolitana de Bucaramanga. A pesar de que el actuar de las autoridades en Santander debería tranquilizarnos, al ver que se está llevando a la cárcel a a delincuentes de este tipo, la verdad es que no deja de preocupar que Bucaramanga y el área metropolitana se estén convirtiendo en un lugar ideal para que estos individuos se escondan o simplemente se camuflen para pasar inadvertidos, posando de juiciosos ciudadanos, para de esta manera evadir la acción de la justicia, que los busca y persigue.

El asunto no es, ni mucho menos, de poca monta: un recuento hecho por Vanguardia detectó que en los últimos 14 años ha habido en el departamento al menos 29 detenciones de personas vinculadas a las altas esferas de organizaciones relacionadas con el narcotráfico, jefes de bandas delincuenciales, testaferros de grandes capos, paramilitares, extraditables, etc, delitos que hablan tanto de la peligrosidad de estas personas como de su larga trayectoria en el hampa, lo que demuestra el alto grado de vulnerabilidad en que nos encontramos, en tanto nuestras ciudades, si no se detiene este proceso, pueden terminar transformándose de escondites de delincuentes, en centro de sus operaciones ilegales y siempre violentas.

Tal es ya la preocupación por lo que suceda en Bucaramanga y la posibilidad de que estos capos vengan al área metropolitana no solo a esconderse, sino también a delinquir, que, como lo confirman las autoridades, la DEA está en contacto y coordinación con la Policía local, Sijín, Dijín, Fiscalía, etc, como, de hecho, se ha sabido de su participación en algunas capturas ocurridas en esta zona.

Esta cooperación entre instituciones es fundamental para que al hampa llegue con claridad el mensaje de que, a diferencia de lo que hoy se entiende, ni Bucaramanga, ni el área metropolitana, ni Santander son el refugio que creen haber encontrado para escapar de la ley.

La Policía ha dicho que otro factor determinante para que se hayan dado tantos golpes a estos individuos es la notificación de su presencia en distintos sectores, que ha hecho la misma ciudadanía que denuncia acciones sospechosas en sus vecindarios. De todas maneras, preocupa mucho que en el mundo del hampa nuestra región mantenga una fama tan peligrosa como la de ser refugio ideal para delincuentes, algo que debe cambiar a la mayor brevedad posible.

Y lo primero para lograr proteger a nuestras ciudades es que exista un rechazo social a estos delincuentes, a estas personas de actuar extraño y lujos inexplicables que se permean en nuestra sociedad y cuyas fortunas muchas veces no tienen sustento en ninguna actividad evidente. Esa es un buena pista para empezar.