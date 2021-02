No se deje engañar por ofertas de ventas de vacunas contra el COVID-19

El oportunismo, característica típica de los delincuentes, ha hecho que estos usen el nerviosismo de la gente por la pandemia, sumado a la irreflexión a que suelen llevar estos estados de ansiedad, para implementar, con la excusa de la próxima campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, una forma de estafa a los ciudadanos que quieren estar ya inmunizados contra la enfermedad. La propuesta de adquirir por canales particulares la vacuna puede convencer a más de uno y llevarlo a perder dinero o correr riesgos altos para su seguridad o su salud.

Ha ocurrido desde el comienzo mismo de la pandemia, que ante dificultades mayores, las personas buscan atajos, beneficios rápidos, privilegios, ventajas, que en la mayoría de los casos son injustas e implican recorridos alejados de los terrenos de la legalidad, además de que, muchas veces, son caminos que conducen al engaño y el arrepentimiento. Según lo denunció inicialmente el concejal de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, mediante mensaje de texto se está ofreciendo a los santandereanos un supuesto acceso fácil y rápido a la vacuna contra COVID- 19 por un precio de 250 mil pesos.

Esto plantea inicialmente dos posibilidades, un mercado negro y extremadamente peligroso de sustancias para inocular personas, por supuesto no son las auténticas vacunas, o simplemente una estafa para quienes paguen el dinero y no vuelvan a tener contacto alguno con quien recibió los 250 mil pesos, que seguro es lo más probable. Sobre lo que hay que insistir a las personas es que no asuman actitudes ingenuas frente a los mensajes que se difunden por medios no confiables. Un mensaje de texto anónimo o firmado por personas o entidades no conocidas no es fiable. El hecho de que una información en texto, audio o video esté en Internet no garantiza que sea fidedigna. Lo mismo ocurre con las redes sociales, especialmente las que facilitan el intercambio de mensajes personales.

Especialmente en lo que tiene que ver con las jornadas futuras de vacunación, recomendamos a nuestros lectores, guiarse únicamente por las informaciones que emita el Gobierno Nacional por sus medios oficiales y las noticias que encuentren en los medios de comunicación reconocidos y confiables. Lo que se ha establecido es que la vacuna es gratuita, se distribuirá y aplicará por sistemas que establezca el Estado y se ofrecerá de acuerdo con un orden de prioridades definido también por las autoridades. Todas las ofertas de vacunas por fuera de esta línea oficial son falsas y apuntan a acciones delincuenciales. No caigan, por favor, en la trampa.