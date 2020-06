Nueva recarga a la solidaridad de los bumangueses

Una vez se anunciaron las primeras medidas del Gobierno Nacional relacionadas con la pandemia mundial de COVID-19, incluida la del aislamiento preventivo obligatorio, la solidaridad de los bumangueses y santandereanos en general se hizo sentir por medio de un alud de propuestas, ideas y ofrecimientos concretos inmediatos, además de la disposición a asociarse en favor de quienes iban a enfrentar situaciones económicas de extrema necesidad y del sector de la salud donde estaban quienes tendrían que enfrentar cara a cara la mortal enfermedad.

Expresiones humanitarias de toda índole nos llenaron de esperanza y nos fortalecieron como comunidad para enfrentar la crisis que cada día se hacía más desafiante. Pero, poco a poco fueron dándose nuevas circunstancias que dejaron en evidencia a otros sectores que estaban quedando en desventaja frente a la mayoría, como sucedió con la educación que, forzadas las instituciones a limitar su labor a la vía virtual, se encontró ante una realidad muy difícil de superar de inmediato, pues el limitado acceso de vastos sectores de población a la conectividad y la deficiente formación en temas tecnológicos, llevaron a millares de niños y jóvenes a una situación de clara desventaja frente a sus compañeros. Hoy, el efecto de esta situación ha sido medido y hasta ahora son casi dos mil niños los que han desertado del sistema educativo.

Pero, nuevamente la solidaridad se ha hecho presente y apenas se conoció este reporte, surgió la propuesta del Programa de Regionalización de la Compañía de Jesús en Santander que busca que las personas con capacidad económica financien las recargas de los celulares de los niños de los sectores populares, para que puedan cumplir con sus tareas y no abandonen sus colegios, dado que el teléfono celular es la mejor solución para niños que no disponen de otros equipos en sus casas y los recursos de sus familias no alcanzan para cubrir los costos del uso del dispositivo. Es una iniciativa loable, una idea útil y un ejemplo digno de seguir tanto por quienes quieran vincularse a esta campaña o quienes deseen proponer otras alternativas que eviten que miles de niños pasen del colegio al trabajo infantil o a correr riesgos en las calles de la ciudad.

Si usted quiere sumarse a esta causa donando 10 mil pesos mensuales a un estudiante de un colegio oficial, envíe un correo a recargaton2020@gmail.com y allí le mostrarán cómo hacer su donación directamente al número telefónico del alumno.